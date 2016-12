DGAP-News: msg life ag: msg life erhält Auftrag zur Einführung der msg.Life Factory bei UNIQA

DGAP-News: msg life ag / Schlagwort(e): Auftragseingängemsg life ag: msg life erhält Auftrag zur Einführung der msg.Life Factory beiUNIQA22.12.2016 / 12:17Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------msg life erhält Auftrag zur Einführung der msg.Life Factorybei UNIQAUNIQA Insurance Group setzt künftig auf zentrale Komponenten dermsg.Insurance Suite(Leinfelden-Echterdingen, den 22. Dezember 2016) - Die UNIQA InsuranceGroup (Wien) hat sich zu der Einführung des Bestandsverwaltungssystemsmsg.Life Factory sowie weiterer wesentlicher Komponenten der msg.InsuranceSuite (msg.I-Suite) für das Lebensversicherungsgeschäft entschieden. Zu deneingesetzten Komponenten werden - neben der in Europa marktführendenmsg.Life Factory - die Standardsoftware-Komponenten msg.Billing (In-/Exkasso), msg.Commission (Provision) und msg.Partner (Geschäftspartner)gehören.Das Projekt ist Teil eines umfassenden Investitions- undInnovationsprogramms des UNIQA Konzerns. In diesem Zusammenhang erneuertUNIQA neben der Sparte Lebensversicherung auch die IT-Systemlandschaften inden Sparten Kranken- und Sachversicherung. Die dabei vorgesehene neueKrankenversicherungskomponente stammt von der innovas GmbH, ebenfalls einTochterunternehmen der msg-Gruppe; genauso wie die msg.Life Factory istauch diese Komponente ein Teil der spartenübergreifendenVersicherungsplattform msg.Insurance Suite.Im Rahmen der vertraglichen Regelung hat die IBM Österreich GmbH die Rolledes übergreifenden Generalunternehmers für UNIQA übernommen, und msg life -als Subunternehmer der IBM - fungiert als Produktlieferant undImplementierer. Mit der IBM verbindet msg life bereits seit vielen Jahreneine enge und sehr erfolgreiche Technologie- undImplementierungspartnerschaft.Der jetzige Auftrag für msg life umfasst neben der Einführung derentsprechenden msg life Komponenten auch die Migration des Leben-Vertragsbestands von UNIQA im österreichischen Markt. Die Projektarbeitenbeginnen in Kürze und erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Jahren.Mit dem Projekt will die UNIQA Gruppe ihre führende Rolle in ihrenKernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen unddabei - insbesondere auch vor dem Hintergrund der zunehmendenDigitalisierung - eine hochmoderne strategische IT-Plattform schaffen.Nach der Helvetia Österreich gewinnt msg life mit UNIQA eine führendeVersicherung im österreichischen und zentral- und osteuropäischenVersicherungsmarkt als Neukunden für das europaweit marktführendeKernprodukt msg.Life Factory.Über die msg.Life FactoryDie releasefähige Standardsoftware msg.Life Factory unterstützt dieGeschäftsprozesse sowohl im Privatkundengeschäft der Lebensversicherung alsauch in der betrieblichen Altersvorsorge vom Neugeschäft bis zurLeistungsbearbeitung und Rechnungslegung. Durch die konsequenteserviceorientierte Architektur (SOA) auf Basis Java JEE lässt sich dasSystem hervorragend in die IT-Landschaft eines Versicherers integrieren.Zudem unterstützt die Lösung eine Vielzahl an internetfähigen Endgeräten.Sämtliche Geschäftsprozesse können vollständig automatisiert ablaufenbeziehungsweise auch in Richtung Frontend/Point of Service verlagertwerden.Eine Integration in bestehende Makler- oder Enduser-Portale ist im Systemvordefiniert und daher mit geringen Integrationskosten realisierbar. InKombination mit der neu entwickelten versicherungsmathematischenProduktkomponente msg.LF Product sowie der Vertragskomponente msg.LFContract bietet die Lösung eine im Lebensversicherungsmarkt einzigartigeFlexibilität und Effizienz auf Grundlage modernster Werkzeuge und Methoden.Die msg.Life Factory JEE wurde erfolgreich auf der IBM PureSystems-Plattform (IBM PureApplication System) eingesetzt und erhielt von IBM dasZertifikat "Ready for IBM PureSystems".Über die msg.Insurance SuiteMit der msg.I-Suite steht erstmals ein einheitlicher Industriestandard füralle Sparten der Versicherungswirtschaft zur Verfügung. Die Plattformumfasst und integriert alle notwendigen fachlichen Systemkomponenten fürein Versicherungsunternehmen. Die zugrundeliegende Komponentenarchitekturzeichnet sich durch einen hohen End-to-End-Vorfertigungsgrad aus,ermöglicht eine leichte Integration bestehender Lösungskomponenten undgewährleistet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bei hoher Releasefähigkeitund niedrigem Pflegeaufwand.msg life hatte die wesentlichen Leben-Komponenten der msg.I-Suite in denzurückliegenden Monaten auf Basis Java JEE in serviceorientierterArchitektur (SOA) gezielt weiterentwickelt. Mit den jüngstenVertriebserfolgen sowie der aussichtsreichen Vertriebspipeline sieht sichdas Unternehmen in seiner strategischen Ausrichtung innerhalb der msg-Gruppe bestärkt und erwartet zukünftig auch in diesem Zusammenhang weiterepositive Geschäftsimpulse.Über UNIQADie UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihrenKernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.300Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 19 Ländern rund 10Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEEist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina,Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien,Russland, Serbien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und Ungarn.Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in Italien, der Schweiz undLiechtenstein zur UNIQA Group.Über msg lifeAls Teil der unabhängigen, international agierenden msg-Unternehmensgruppegehören die msg life ag und ihre Tochterunternehmen zu den führendenSoftware- und Beratungsunternehmen für die europäische Versicherungsbranchemit den Schwerpunkten Lebensversicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen.Das Leistungsspektrum reicht von Standardsoftware über Consulting-Dienstleistungen bis hin zur Übernahme des IT-Betriebs (Cloud-Lösungen).Die msg life Gruppe mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen und Standortenin München, Düsseldorf, Hamburg und Köln sowie Tochtergesellschaften in denNiederlanden, Österreich, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Polen,Portugal und den USA beschäftigt über 900 Mitarbeiter.