DGAP-Adhoc: FinLab AG: FinLab Beteiligung Kapilendo AG erhält 7 Mio. EUR

Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

DGAP-Ad-hoc: FinLab AG / Schlagwort(e):Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/FinanzierungFinLab AG: FinLab Beteiligung Kapilendo AG erhält 7 Mio. EUR22.12.2016 / 15:01 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------FinLab Beteiligung Kapilendo AG erhält 7 Mio. EURBerlin/Frankfurt am Main, 22. Dezember 2016 - Die FinLab BeteiligungKapilendo AG hat im Rahmen einer Series B-Finanzierungsrunde 7 MillionenEuro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde vor allem von dem Neu-InvestorVersorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin getragen. Daneben hat sich auchFinlab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) und derbisherige Investor Comvest Holding GmbH an der Finanzierungsrundebeteiligt. Die Bewertung der aktuellen Finanzierungsrunde liegt deutlichüber der Einstandsbewertung von FinLab vom April diesen Jahres.Stefan Schütze, Vorstand der FinLab AG: "Crowdlending ist eines derspannendsten Fintech-Themen und wird den Finanzierungsmarkt in Deutschlandnachhaltig verändern. Kapilendo liefert unserer Meinung nach das besteProdukt am Markt. Die Zusammenarbeit mit dem Team hat uns seit unseremEinstieg vollends überzeugt. Mit unserem weiteren Engagement möchten wirdas zukünftige Wachstum tatkräftig unterstützen."Über die FinLab AG:Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 /Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den FinancialServices Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder undInvestoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklungdeutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung vonWagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristigeBeteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinausinvestiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.Pressekontakt:FinLab AGKai Panitzkiinvestor-relations@finlab.deTelefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 0Über kapilendoDie kapilendo AG (www.kapilendo.de) ist ein Full-Service-Anbieter imBereich Crowdfinanzierung. Mit den Marken kapilendo credit und kapilendoventuredeckt kapilendo den gesamten Finanzierungszyklus von Crowdinvesting bisCrowdlending ab. Über kapilendo venture erhalten WachstumsunternehmenZugang zu Nachrangkapital durch private Investoren, kapilendo creditermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen eine günstige,schnelle und unbürokratische Kredit-Finanzierung durch Privatanleger.Pressekontakt:Hanna Dudenhausen / kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 10 / D-10719Berlin / Telefon: +49 (0)30 364 285 705 / E-Mail:h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de---------------------------------------------------------------------------22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: FinLab AGGrüneburgweg 1860322 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011E-Mail: investore-relations@finlab.deInternet: www.finlab.deISIN: DE0001218063WKN: 121806Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, TradegateExchange; Open Market (Entry Standard) in FrankfurtEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------532667 22.12.2016 CET/CEST