DGAP-News: TTL Information Technology AG: Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1 WpHG

DGAP-News: TTL Information Technology AG / Schlagwort(e): SonstigesTTL Information Technology AG: Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1WpHG22.12.2016 / 15:59Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------TTL Information Technology AGMünchenISIN DE0007501009Wertpapier Kenn-Nr. 750 100Veröffentlichung nach § 37q Absatz 2 Satz 1 WpHGDie Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat festgestellt, dassder Jahresabschluss und der Konzernabschluss der TTL Information TechnologyAG, München, zum Abschlussstichtag 31.12.2014 fehlerhaft sind:Konzernabschluss:1. Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 sind die BilanzpostenFinanzielle Vermögenswerte und Kapitalrücklage um jeweils TEUR 150 zuhoch ausgewiesen. Die Definitionskriterien für das Vorliegen einesfinanziellen Vermögenswerts sind mit der schriftlichenAbsichtserklärung eines Gesellschafters der TTL AG, auf die Rückzahlungeines noch nicht ausgezahlten Darlehens zukünftig zu verzichten, nichterfüllt. Somit sind weder die Voraussetzungen für den Ansatz einerForderung noch für die einer Zuzahlung in die Kapitalrücklage gegeben.Es liegt ein Verstoß gegen IAS 32.11 und IAS 1.54(r) vor.2. Die Auszahlung eines Teilbetrages einer Kreditlinie i.H.v. TEUR 50, dieals Ereignis nach dem Bilanzstichtag im Konzernanhang angeführt wird,ist bis zum Aufstellungsstichtag nicht erfolgt. Damit entspricht dieAngabe nicht den tatsächlichen Verhältnissen und verstößt gegen IAS1.15 i.V.m. IAS 10.21.3. Der Betrag der noch nicht genutzten körperschaftsteuerlichen (ca. EUR18,7 Mio.) und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge (ca. EUR 17,2 Mio.),für die in der Bilanz kein latenter Steueranspruch angesetzt wurde, istentgegen IAS 12.81(e) nicht angegeben.Jahresabschluss:1. Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sind die Bilanzposten SonstigeVermögensgegenstände und Kapitalrücklage um jeweils TEUR 150 zu hochausgewiesen. Die schriftliche Absichtserklärung eines Gesellschafters,auf die Rückzahlung eines noch nicht ausgezahlten Darlehens zukünftigzu verzichten, erfüllt weder die Voraussetzungen für den Ansatz einerForderung noch die für die Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Diesverstößt gegen § 246 Abs. 1 HGB bzw. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.2. Die Auszahlung eines Teilbetrages einer Kreditlinie i.H.v. TEUR 50, dieals Ereignis nach dem Bilanzstichtag im Anhang des Jahresabschlussesausgeführt wird, ist bis zum Aufstellungsstichtag nicht erfolgt. Damitist die Angabe unzutreffend und verstößt gegen§ 285 Nr. 33 HGB bzw. § 264 Abs. 2 S. 1 HGB.München, im Dezember 2016TTL Information Technology AGDer Vorstand---------------------------------------------------------------------------22.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: TTL Information Technology AGTheresienhöhe 2880339 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 381611-0Fax: +49 (0)89 3915-92E-Mail: ir@ttl-ag.deInternet: www.ttl-ag.deISIN: DE0007501009WKN: 750100Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, StuttgartEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------532723 22.12.2016