DGAP-Adhoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Wechsel im Vorstand

DGAP-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):PersonalieFORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Wechsel im Vorstand22.12.2016 / 16:18 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Der langjährige Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, Herr DieterFischer wird mit Vollendung des 65. Lebensjahres zum Ende desGeschäftsjahres 2016/17 am 30.06.2017 in den Ruhestand treten.Der Aufsichtsrat wird ab 1. Juli 2017 Frau Sandra Maile (Geschäftsführerinder Tochtergesellschaft Autronic GmbH) und Herrn Bernhard Staller(Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Data Display GmbH) in den Vorstandder FORTEC Elektronik AG berufen.---------------------------------------------------------------------------22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: FORTEC Elektronik AktiengesellschaftLechwiesenstrasse 986899 Landsberg/LechDeutschlandTelefon: +49 (0)8191 91 172-0Fax: +49 (0)8191 91 172-22E-Mail: aktie@fortecag.deInternet: www.fortecag.deISIN: DE0005774103WKN: 577410Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------532707 22.12.2016 CET/CEST