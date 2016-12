DGAP-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: Versenkantrag mit Einschränkungen genehmigt

DGAP-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges/SonstigesK+S Aktiengesellschaft: Versenkantrag mit Einschränkungen genehmigt23.12.2016 / 11:11 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Das Regierungspräsidium Kassel hat die Fortführung der Versenkung vonSalzabwässern aus der Kaliproduktion des Werkes Werra am 23. Dezember 2016genehmigt. Die wasserrechtliche Erlaubnis gilt vom 1. Januar 2017 bis zum31. Dezember 2021 und ermöglicht eine jährliche Versenkmenge von 1,5Millionen Kubikmetern - beantragt waren zwei Millionen Kubikmeter imDurchschnitt der Jahre 2016 bis 2021. Die Erlaubnis enthält darüber hinauseine Reihe von Nebenbestimmungen. Im Falle eines hydrologischenNormaljahres in 2017 dürfte eine Vollproduktion am Werk Werra annäherndmöglich sein. In Niedrigwasserperioden dürfte dies jedoch eine großeHerausforderung bleiben. So könnte die Fortdauer des derzeit niedrigenPegels dazu führen, dass die Aufnahme der vollen Produktion am StandortHattorf trotz der erteilten Genehmigung zunächst nicht möglich ist. Ab demJahr 2018 wird sich die Inbetriebnahme der neuen Aufberei-tungsanlage KKFpositiv auf die Entsorgungssituation auswirken.Ihre Ansprechpartner:Investor Relations:Thorsten BoeckersTelefon: +49 561 9301-1460thorsten.boeckers@k-plus-s.comPresse:Michael WudonigTelefon: +49 561 9301-1262michael.wudonig@k-plus-s.com---------------------------------------------------------------------------23.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: K+S AktiengesellschaftBertha-von-Suttner-Str. 734131 KasselDeutschlandTelefon: +49 561 9301 0Fax: +49 561 9301 2425E-Mail: investor-relations@k-plus-s.comInternet: www.k-plus-s.comISIN: DE000KSAG888WKN: KSAG88Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------532811 23.12.2016 CET/CEST