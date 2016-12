DGAP-News: Senvion S.A.: Share buyback - 13. Interim Reporting

DGAP-News: Senvion S.A. / Schlagwort(e): AktienrückkaufSenvion S.A.: Share buyback - 13. Interim Reporting23.12.2016 / 18:53Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Senvion S.A.WKN: A2AFKW ISIN: LU1377527517 Land: Großherzogtum LuxemburgSenvion S.A.: Veröffentlichung einer KapitalmarktinformationSenvion S.A. / Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU)2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 13. ZwischenmeldungVeröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist derEmittent verantwortlich.Im Zeitraum vom 19. Dezember 2016 bis einschließlich 23. Dezember 2016wurden insgesamt Stück 47.698 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs derSenvion S.A., dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 25. August gemäß Art. 2Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt wurde.Rückkauftag Aggregiertes Volumen Gewichteterin Stück Durchschnittskurs19 December 2016 4.890 12,6356820 December 2016 13.887 12,2795921 December 2016 12.018 12,1123022 December 2016 8.569 12,2251223 December 2016 8.334 12,22703Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der SenvionS.A. www.senvion.com unter Sub-Kategorie "Investoren" veröffentlicht.Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenenAktien beläuft sich auf Stück 480.362 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Senvion S.A. erfolgt durch ein beauftragtesKreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel derFrankfurter Wertpapierbörse (Xetra).Luxemburg, 23. Dezember 2016Senvion S.A.Der VorstandKontakt:Dhaval VakilTelefon: +44 20 7034 7992Mobil: +44 7788 390 185E-Mail: dhaval.vakil@senvion.com---------------------------------------------------------------------------23.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Senvion S.A.46a, avenue John F. KennedyL-1855 LuxemburgGroßherzogtum LuxemburgTelefon: +352 26 00 5305Fax: +352 26 00 5301E-Mail: press@senvion.comInternet: www.senvion.comISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390WKN: A2AFKWBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, LuxemburgEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------532925 23.12.2016