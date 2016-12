DGAP-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: Außerordentlicher Gewinn im Jahr 2016

DGAP-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): VerkaufZhongDe Waste Technology AG: Außerordentlicher Gewinn im Jahr 201628.12.2016 / 19:21 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------ZhongDe Waste Technology AG: Außerordentlicher Gewinn im Jahr 2016Frankfurt, 28. Dezember 2016 - Nach dem Verkauf ihrer TochtergesellschaftChung Hua an die Capital Yield Group Limited im Oktober 2016 hat dieZhongDe Waste Technology AG ("ZhongDe") heute ihre Anteile an den Käuferübertragen. Entsprechend der Vereinbarung erfolgte der Transfer nachEingang der Zahlung in Höhe von 810 Millionen Renminbi (rund 111 MillionenEuro) auf dem Konto der ZhongDe China Environment Protection Co. Ltd.,einer operativen Tochtergesellschaft der ZhongDe Waste Technology AG.Folglich wird bereits das Ergebnis 2016 der ZhongDe Waste Technology AGeinen signifikant positiven Effekt aufgrund des Verkaufs von Chung Hua zueinem Gesamtpreis von rund 120 Millionen Euro beinhalten.ZhongDe wird den Bau der aktuellen EPC-Projekte Dingzhou und Wuhaifortführen. Auch in Zukunft plant ZhongDe, weiterhin EPC-Projekte imBereich der Energy-from-Waste-Industrie zu bauen. Darüber hinaus wird dasUnternehmen weitere kurz- und langfristigeGeschäftsentwicklungsmöglichkeiten prüfen.---------------------------------------------------------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Über die ZhongDe GruppeDie ZhongDe Gruppe konzipiert, finanziert, betreibt und investiert inEnergy-from-Waste-Müllverbrennungsanlagen, die durch die Verbrennung vonHausmüll und industriellen Abfällen Strom erzeugen. ZhongDe realisiertsowohl EPC (Engineering, Procurement and Construction) als auch BOT-Projekte (Build, Operate and Transfer) mit einem Schwerpunkt aufGroßanlagen mit einer Entsorgungskapazität von etwa 1.000 Tonnen Abfall proTag. Seit 1996 und bevor das Unternehmen sein Geschäftsmodell auf Full-Service-Projektentwicklung erweiterte, installierte die ZhongDe Gruppebereits bei etwa 200 Entsorgungsprojekten in 13 Provinzen in ganz Chinakleine bis mittelgroße Müllverbrennungsanlagen. Inzwischen zählt ZhongDe zuden führenden Projektentwicklern und Betreibern von Energy-from-Waste-Anlagen in China.KontaktZhongDe Waste Technology AGMesseturm 25th floorFriedrich-Ebert-Anlage 4960308 Frankfurt am MainT: +49 69 50956 5655F: +49 69 50956 5520E-Mail: david@zhongdetech.com---------------------------------------------------------------------------28.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: ZhongDe Waste Technology AGMesseturm 25th floor60308 FrankfurtDeutschlandTelefon: + 49 69 50956 5655Fax: + 49 69 50956 5520Internet: www.zhongde-ag.deISIN: DE000ZDWT018WKN: ZDWT01Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533175 28.12.2016 CET/CEST