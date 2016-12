DGAP-PVR: Drillisch AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

DGAP Voting Rights Announcement: Drillisch AGDrillisch AG: Release according to Article 26, Section 1 of the WpHG [theGerman Securities Trading Act] with the objective of Europe-widedistribution29.12.2016 / 16:00Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by DGAP - aservice of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.---------------------------------------------------------------------------Notification of Major Holdings1. Details of issuerDrillisch AGWilhelm-Röntgen-Straße 1-563477 MaintalGermany2. Reason for notificationAcquisition/disposal of shares with voting rightsX Acquisition/disposal of instrumentsChange of breakdown of voting rightsOther reason:3. Details of person subject to the notification obligationName: City and country of registeredoffice:Deutsche Bank Frankfurt am Main GermanyAktiengesellschaft4. Names of shareholder(s)holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.5. Date on which threshold was crossed or reached19 Dec 20166. Total positions% of voting % of voting rights total of total numberrights attached through instruments both in % of votingto shares (total (total of 7.b.1 + (7.a. + rights ofof 7.a.) 7.b.2) 7.b.) issuerResult- 2.38 % 2.68 % 5.06 % 54764649ingsituat-ionPrevio- 2.98 % 2.016 % 4.995 % /usnotifi-cation7. Notified details of the resulting situationa. Voting rights attached to shares (Sec.s 21, 22 WpHG)ISIN absolute in %direct (Sec. indirect (Sec. direct (Sec. indirect21 WpHG) 22 WpHG) 21 WpHG) (Sec. 22WpHG)DE0005545503 1305476 0 2.38 % 0.00 %Total 1305476 2.38 %b.1. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 1 WpHGType of Expiration or Exercise or Voting Votinginstrument maturity date conversion rights rights inperiod absolute %Call 17.03.2017 Anytime 260000 0.47 %OptionsWarrants open-ended 4844 0.01 %Right to 450607 0.82 %RecallTotal 715451 1.31 %b.2. Instruments according to Sec. 25 para. 1 No. 2 WpHGType of Expiration Exercise or Cash or Voting Votinginstrume- or maturity conversion physical rights rightsnt date period settlement absolute in %Swaps 15.02.2018 Cash 602047 1.10 %Put 17.03.2017 Anytime Physical 150000 0.27 %OptionsTotal 752047 1.37 %8. Information in relation to the person subject to the notificationobligationX Person subject to the notification obligation is not controlled anddoes itself not control any other undertaking(s) holding directlyor indirectly an interest in the (underlying) issuer (1.).Full chain of controlled undertakings starting with the ultimatecontrolling natural person or legal entity:Name % of voting rights % of voting rights Total of both (if(if at least held 3% through instruments (if at least held 5%or more) at least held 5% or more) or more)9. In case of proxy voting according to Sec. 22 para. 3 WpHGDate of general meeting:Holding position after general meeting: % (equals voting rights)10. Other explanatory remarks:---------------------------------------------------------------------------29.12.2016 The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements,Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Language: EnglishCompany: Drillisch AGWilhelm-Röntgen-Straße 1-563477 MaintalGermanyInternet: www.drillisch.deEnd of News DGAP News Service---------------------------------------------------------------------------533305 29.12.2016