DGAP-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 28.12.2016, 16:47 Uhr MEZ/MESZ - SGL CARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SGL CARBON SEKorrektur der Veröffentlichung vom 28.12.2016, 16:47 Uhr MEZ/MESZ - SGLCARBON SE: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung30.12.2016 / 09:42Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Korrektur einer am 22.12.2016 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenSGL CARBON SESöhnleinstraße 865201 WiesbadenDeutschland2. Grund der MitteilungX Erwerb/Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb/Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteSonstiger Grund:3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: Registrierter Sitz und Staat:J.M. Voith GbR MannheimDeutschland4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.5. Datum der Schwellenberührung20.12.20166. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile GesamtzahlStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten7.b.2.)neu 2,99999972 % 0,00 % 2,99999972 % 122341478letzte 5,12 % n.a. % n.a. % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)DE0007235301 0 3670244 0,0 % 2,99999972 %Summe 3670244 2,99999972 %b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %Summe %b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechtements Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %Summe %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevantenStimmrechten des Emittenten (1.).X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in Instrumente in Summe in %,%, wenn 3% oder %, wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höhers. Anlage Übersicht % % %Beteiligungsstruktur inder Voith GruppeOrganigramm mit der Kette der Tochterunternehmen:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJBMSOBIHC9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entsprichtHauptversammlung: Stimmrechten)10. Sonstige Erläuterungen:Die am 22.12.2016 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen der VoithIndustrieverwaltung GmbH, der Voith GmbH, der JMV GmbH & Co. KG undder JMV Verwaltungs GmbH sind aufgrund der Mitteilung derObergesellschaft Familiengesellschaft J.M. Voith GbR obsolet.---------------------------------------------------------------------------30.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: SGL CARBON SESöhnleinstraße 865201 WiesbadenDeutschlandInternet: www.sglgroup.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533377 30.12.2016