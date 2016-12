DGAP-DD: Ahlers AG deutsch

Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen30.12.2016 / 15:36Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den inenger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: WTW-Beteiligungsgesellschaft mbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Titel: Dr.Vorname: Stella A.Nachname(n): AhlersPosition: Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameAhlers AGb) LEI529900W4D172NXB8WQ234. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: DE0005009708b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen6,92 EUR 6920,00 EURd) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen6,9200 EUR 6920,0000 EURe) Datum des Geschäfts2016-12-28; UTC+1f) Ort des GeschäftsAußerhalb eines Handelsplatzes---------------------------------------------------------------------------30.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Ahlers AGElverdisser Straße 31332052 HerfordDeutschlandInternet: www.ahlers-ag.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------32099 30.12.2016