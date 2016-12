DGAP-News: mutares schließt die Übernahme von Balcke-Dürr ab

DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmenmutares schließt die Übernahme von Balcke-Dürr ab30.12.2016 / 15:43Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) hat die Übernahme des internationalenAnlagenbauunternehmens Balcke-Dürr von der SPX Corporation abgeschlossen.Balcke-Dürr fertigt Komponenten für die Energieeffizienz und die Reduktionvon Emissionen für die chemische und energieerzeugende Industrie. Neben derFirmenzentrale in Düsseldorf verfügt das Unternehmen überEntwicklungscenter und Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Polen,Ungarn, China und Indien. In 2015 hat Balcke-Dürr mit 650 Mitarbeiterneinen Umsatz von EUR 142 Mio. erzielt.Die zukünftige Strategie von Balcke-Dürr basiert auf einer weiterenStärkung der Marktposition mit dem Ziel, den Marktzugang zu neueninternationalen Kunden und Industrien herzustellen. Balcke-Dürr wird Teilvon mutares" "Engineering & Technology"-Segment, in dem mutares eine sehrattraktive Marktdynamik wahrnimmt. Daher wird mutares weiterhin in diesesSegment investieren und ist überzeugt, dass Balcke-Dürr als eine bekannteMarke ein ideales Plattforminvestment und Zugpferd darstellt.Unternehmensprofil der SPX CorporationDie SPX Corporation, ansässig in Charlotte, North Carolina, USA, ist einführender Zulieferer von Hochtechnologie in den Bereichen Heizung, Lüftung,Klimatisierung und Kraftwerkstechnik. Mit Produktionsstätten in 20 Ländernund ca. 6.000 Mitarbeitern hat SPX in 2015 einen Umsatz von ca. USD 1,7Mrd. erzielt. Die Aktien von SPX sind an der New Yorker Börse gelistet undwerden unter dem Symbol "SPXC" gehandelt. Weitere Informationen finden Sieunter www.spx.com.Unternehmensprofil der mutares AGDie mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständischeUnternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung desEigentümers veräußert werden und ein klares operativesVerbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seineBeteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, einedeutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung desUnternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien dermutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN:DE000A0SMSH2) gehandelt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:mutares AGSoh-Pih Mariette NikolaiInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel. +49 89 9292776-0Fax +49 89 9292776-22ir@mutares.dewww.mutares.de---------------------------------------------------------------------------30.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: mutares AGArnulfstr.1980335 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89-9292 776-0Fax: +49 (0)89-9292 776-22E-Mail: ir@mutares.deInternet: www.mutares.deISIN: DE000A0SMSH2WKN: A0SMSHBörsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange;Open Market (Entry Standard) in FrankfurtEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533451 30.12.2016