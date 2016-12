DGAP-Adhoc: Deutsche Rohstoff AG: Elster Oil & Gas verkauft Royalties

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): VerkaufDeutsche Rohstoff AG: Elster Oil & Gas verkauft Royalties30.12.2016 / 22:09 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Deutsche Rohstoff: Elster Oil & Gas verkauft RoyaltiesMannheim/Denver. Elster Oil & Gas (EOG), 93%ige Tochter der DeutscheRohstoff, hat ihre Umsatzbeteiligungen ("Royalties") an verschiedenenBohrungen in der Nähe des Ortes Windsor für USD 1,56 Mio. veräußert. DieRoyalties waren ursprünglich Teil der Flächen von Tekton Energy. Zusätzlichzu dem Veräußerungserlös sind EOG in den vergangenen Monaten Umsätze inHöhe von USD 400.000 zugeflossen. Da den Flächen kein aktivierterBilanzwert gegenübersteht, wird der Veräußerungserlös vollständig alsGewinn realisiert.Mannheim, 30. Dezember 2016Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktiveRohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunktliegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metallewie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab.Weitere Informationen unter www.rohstoff.deKontaktDeutsche Rohstoff AGDr. Thomas Gutschlag, CEOTel. +49 6221 871 000info@rohstoff.de---------------------------------------------------------------------------30.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Deutsche Rohstoff AGN1, 1 (Stadthaus), 3. Etage68161 MannheimDeutschlandTelefon: 06221-87100-11Fax: 06221-87100-22E-Mail: gutschlag@rohstoff.deInternet: www.rohstoff.deISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4,WKN: A0XYG7, A1R07GIndizes: Entry Standard (Performance TOP 30)Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, TradegateExchange; Open Market (Entry Standard) in FrankfurtEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533503 30.12.2016 CET/CEST