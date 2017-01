DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/KapitalerhöhungAutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption02.01.2017 / 12:28 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die Autobank AG hat am heutigen Tag mit einem langfristig orientiertenFinanzinvestor einen zeitlich unbefristeten Darlehensvertrag über dieGewährung von Nachrangkapital im Höhe von rund EUR 1 Mio. abgeschlossen.Das der Autobank AG zugeführte Nachrangkapital ist ab Zuzählung derDarlehensvaluta mit 8 % p.a. verzinst. Auf Grund der Vertragsbestimmungensteht das Nachrangkapital, das die unionsrechtlichen Erfordernisse fürergänzende Eigenmittel (Tier II-Kapital) erfüllt, der Autobank jedenfallsfür einen Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung. Der Abschluss derTransaktion sowie die Zugang dieser ergänzenden Eigenmittel wird innerhalbder nächsten Woche erwartet. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich dieGesamtkapitalquote der Autobank. Zusätzlich hat der Darlehensgeber derAutobank AG als Optionsnehmerin eine Wandlungsoption eingeräumt, derzufolgedie Darlehensnehmerin berechtigt ist, das Nachrangkapital in dieGesellschaft durch einseitige, bis längstens 31.12.2017 abzugebendeOptionserklärung in 666.667 Stück Inhaberaktien der Autobank AG, und zwarzu einem Ausgabepreis von jeweils EUR 1,5 pro Stück, zu wandeln.Kontakt:Mag. Markus BeuchertMitglied des Vorstandsmarkus.beuchert@autobank.at---------------------------------------------------------------------------02.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: AutoBank AGUngargasse 64A - 1030 WienÖsterreichISIN: AT0000A0K1J1WKN: A1C27DBörsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market(Entry Standard) in Frankfurt ; Wien (Dritter Markt(MTF) / Third Market (MTF))Ende der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533603 02.01.2017 CET/CEST