DGAP-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 23.12.2016, 15:05 Uhr MEZ/MESZ - SLM Solutions Group AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SLM Solutions Group AGKorrektur der Veröffentlichung vom 23.12.2016, 15:05 Uhr MEZ/MESZ - SLMSolutions Group AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung02.01.2017 / 16:29Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Korrektur einer am 23.12.2016 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenSLM Solutions Group AGRoggenhorster Strasse 9c23556 LübeckDeutschland2. Grund der MitteilungX Erwerb/Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb/Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteSonstiger Grund:3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: Registrierter Sitz und Staat:Morgan Stanley Wilmington, DelawareVereinigte Staaten von Amerika4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.Morgan Stanley & Co. LLC5. Datum der Schwellenberührung19.12.20166. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile GesamtzahlStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten7.b.2.)neu 5,81 % 6,53 % 12,34 % 17980867letzte 4,24 % 8,29 % 12,53 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)DE000A111338 0 1044881 0,00 % 5,81 %Summe 1044881 5,81 %b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments Fälligkeit Ausübungszeit- Stimmrech- Stimm-/ Verfall raum / te rechteLaufzeit absolut in %Rückübertragungsan- at any at any 1035132 5,76 %spruch aus time/jeder- time/jederzeitWertpapierdarlehen zeitSumme 1035132 5,76 %b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt Fälligkeit / Verfall Ausübungs- Barausgleich Stimm- Stimm-des zeitraum oder rechte rech-Instru- / physische abso- te inments Laufzeit Abwicklung lut %Equity Vom 09.10.2017 bis zum at any Bar 138805 0,77Swap 11.07.2018 / From time/je- %09.10.2017 to derzeit11.07.2018Summe 138805 0,778. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevantenStimmrechten des Emittenten (1.).X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherMorgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %Domestic Holdings,Inc.Morgan Stanley % % %Capital ServicesLLCMorgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %Capital Management,LLCMorgan Stanley % % %Domestic Holdings,Inc.Morgan Stanley & 4,80 % % 5,60 %Co. LLCMorgan Stanley % % %Morgan Stanley % % %InternationalHoldings Inc.Morgan Stanley % % %InternationalLimitedMorgan Stanley UK % % %GroupMorgan Stanley % % %Investments (UK)Morgan Stanley & % 5,02 % 6,03 %Co. Internationalplc9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entsprichtHauptversammlung: Stimmrechten)10. Sonstige Erläuterungen:---------------------------------------------------------------------------02.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: SLM Solutions Group AGRoggenhorster Strasse 9c23556 LübeckDeutschlandInternet: www.slm-solutions.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533645 02.01.2017