DGAP-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation





Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR)

22.12.2016 31.000 178,2299

23.12.2016 32.000 178,6767

27.12.2016 31.000 179,2738

28.12.2016 29.000 178,8568

29.12.2016 30.000 178,6636

30.12.2016 34.581 178,6685

02.01.2017 26.244 180,1138







DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MünchenerRückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München /Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052 - Erwerbeigener Aktien - 15. ZwischenmeldungMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München:Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation03.01.2017 / 14:47Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052 - Erwerbeigener Aktien - 15. ZwischenmeldungIm Zeitraum vom 22. Dezember 2016 bis einschließlich 02. Januar 2017 wurdeninsgesamt Stück 213.825 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der MünchenerRückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re")erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 08. Juni 2016 gemäßArt. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 für den 09. Juni 2016mitgeteilt wurde.Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom09. Juni 2016 bis einschließlich 02. Januar 2017 erworbenen Aktien beläuftsich damit auf Stück 4.177.648 Aktien.Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Rebeauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel derFrankfurter Wertpapierbörse (Xetra).Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 derVerordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Munich Reveröffentlicht (www.munichre.com).München, 03. Januar 2017Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in MünchenDer Vorstand---------------------------------------------------------------------------03.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Münchener Rückversicherungs-GesellschaftAktiengesellschaft in MünchenKöniginstraße 10780802 MünchenDeutschlandInternet: www.munichre.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533843 03.01.2017