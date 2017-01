DGAP-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im Vorstand

DGAP-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): PersonalieBerentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im Vorstand03.01.2017 / 14:57 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARBerentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Künftige Veränderung im VorstandHaselünne, 3. Januar 2017Vorstandssprecher Frank Schübel wird seine am 30. Oktober 2017 endendeVorstandsbestellung nicht verlängernDer Vorstandssprecher der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Herr FrankSchübel, hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft heutemitgeteilt, dass er seine am 30. Oktober 2017 endende Vorstandsbestellungnicht verlängern wird.Informationen des Emittenten zu dieser MitteilungDie Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland,ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit denGeschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.ISIN: DE0005201602WKN: 520160Börsenkürzel: BEZNotierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRAFreiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, StuttgartBerentzen-Gruppe AktiengesellschaftRitterstr. 749740 HaselünneTelefon: +49 (0) 59 61 / 502 - 0Telefax: +49 (0) 59 61 / 502 - 268E-Mail: berentzen@berentzen.deInternet: www.berentzen-gruppe.deKontaktJochen KleinInvestor Relations ManagerTelefon: +49 (0) 5961 / 502 - 219Mobil: +49 (0) 151 / 1562 8102Telefax: +49 (0) 5961 / 502 - 550E-Mail: jochen.klein@berentzen.de---------------------------------------------------------------------------03.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Berentzen-Gruppe AktiengesellschaftRitterstraße 749740 HaselünneDeutschlandTelefon: +49 (0)5961 502-0Fax: +49 (0)5961 502-550E-Mail: ir@berentzen.deInternet: www.berentzen-gruppe.deISIN: DE0005201602, DE000A1RE1V3,WKN: 520160, A1RE1VBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------533877 03.01.2017 CET/CEST