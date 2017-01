DGAP-DD: SNP Schneider-Neureither & Partner AG deutsch

Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, dieFührungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehendenPersonen05.01.2017 / 12:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den inenger Beziehung zu ihnen stehenden Personena) NameName und Rechtsform: SN Assets GmbH2. Grund der Meldunga) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu:Titel: Dr.Vorname: AndreasNachname(n): Schneider-NeureitherPosition: Vorstandb) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsichta) NameSNP Schneider-Neureither & Partner AGb) LEI529900VKQHIQKPDF78114. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäftena) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: AktieISIN: DE0007203705b) Art des GeschäftsKaufc) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen40,35 EUR 128353,35 EUR40,395 EUR 6463,20 EUR40,40 EUR 21654,40 EUR40,46 EUR 971,04 EURd) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen40,3593925 EUR 157441,99 EURe) Datum des Geschäfts2017-01-04; UTC+1f) Ort des GeschäftsName: XetraMIC: XETR---------------------------------------------------------------------------05.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner AGDossenheimer Landstraße 10069121 HeidelbergDeutschlandInternet: www.snp-ag.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------32187 05.01.2017