DGAP-PVR: SYGNIS AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SYGNIS AGSYGNIS AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung06.01.2017 / 18:30Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum EmittentenSYGNIS AGWaldhofer Str. 10469123 HeidelbergDeutschland2. Grund der MitteilungX Erwerb/Veräußerung von Aktien mit StimmrechtenErwerb/Veräußerung von InstrumentenÄnderung der Gesamtzahl der StimmrechteX Sonstiger Grund:freiwillige Konzernmitteilung aufgrund konzerninternerUmstrukturierungen3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: Registrierter Sitz und Staat:Herr Oliver Hopp4. Namen der Aktionäremit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG5. Datum der Schwellenberührung31.12.20166. GesamtstimmrechtsanteileAnteil Anteil Summe Anteile GesamtzahlStimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten7.b.2.)neu 3,07 % 0,00 % 3,07 % 37341980letzte 3,07 % 0,00 % 3,07 % /Mittei-lung7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN absolut in %direkt zugerechnet direkt zugerechnet(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)DE000A1RFM03 0 1146950 0 % 3,07 %Summe 1146950 3,07 %b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Fälligkeit / Ausübungszeitraum Stimmrechte Stimmrech-Instruments Verfall / Laufzeit absolut te in %Summe %b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechtements Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %Summe %8. Informationen in Bezug auf den MitteilungspflichtigenMitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrschtMitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevantenStimmrechten des Emittenten (1.).X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit derobersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschendenUnternehmen:Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,wenn 3% oder wenn 5% oder wenn 5% oderhöher höher höherHerr Oliver Hopp % % %OH-Capital GmbH & % % %Co. KGOH Beteiligungen % % %GmbH & Co. KGdievini Hopp 3,07 % % %BioTech holdingGmbH & Co. KGHerr Oliver Hopp % % %OH Verwaltungs GmbH % % %OH Beteiligungen % % %GmbH & Co. KGdievini Hopp 3,07 % % %BioTech holdingGmbH & Co. KGHerr Oliver Hopp % % %OH Verwaltungs GmbH % % %OH-Capital GmbH & % % %Co. KGOH Beteiligungen % % %GmbH & Co. KGdievini Hopp 3,07 % % %BioTech holdingGmbH & Co. KG9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entsprichtHauptversammlung: Stimmrechten)10. Sonstige Erläuterungen:---------------------------------------------------------------------------06.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: SYGNIS AGWaldhofer Str. 10469123 HeidelbergDeutschlandInternet: www.sygnis.comEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------534695 06.01.2017