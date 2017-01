DGAP-News: DIALOG SEMICONDUCTOR PLC VERÖFFENTLICHT VORLÄUFIGE UMSATZZAHLEN UND ZAHLUNGSMITTEL FÜR DAS VIERTE QUARTAL SOWIE DAS GESCHÄFTSJAHR 2016.

DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): QuartalsergebnisDIALOG SEMICONDUCTOR PLC VERÖFFENTLICHT VORLÄUFIGE UMSATZZAHLEN UNDZAHLUNGSMITTEL FÜR DAS VIERTE QUARTAL SOWIE DAS GESCHÄFTSJAHR 2016.09.01.2017 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Umsatz in Q4 2016 steigt um 5% gegenüber Q3 2016 auf 365 Mio. US-Dollar;Umsatz im Geschäftsjahr 2016 auf 1.198 Mio. US-Dollar erhöht.London, Großbritannien, 9. Januar 2017 - Dialog Semiconductor plc (XETRA:DLG), Anbieter von hochintegrierten Halbleiterlösungen für Powermanagement,AC/DC-Power-Conversion, LED-Festkörperbeleuchtung und Bluetooth(R) SmartWireless-Technologie, gibt heute die ungeprüften vorläufigen Umsatzzahlenbekannt. Der Umsatz für Q4 2016 lag bei rund 365 Mio. US-Dollar und lagdamit leicht über dem am 3. November 2016 mitgeteilten Mittelwert derUmsatz-Prognose. Wie prognostiziert entsprach die Performance des BereichsMobile Systems im vierten Quartal den Erwartungen; unsere GeschäftssegmenteBluetooth(R) Low-Energy und Power Conversion erzielten ein imVorjahresvergleich starkes Wachstum. Der ungeprüfte vorläufige Umsatz fürdas Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 1.198 Mio. US-Dollar.Aufgrund des für das Geschäft charakteristischen hohen Cashflows erwartenwir für das vierte Quartal 2016 bei Zahlungsmitteln undZahlungsmitteläquivalenten einen Anstieg von circa 48 Mio. US-Dollar nacheiner Zahlung von 18,5 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der erstenZwischenabrechnung der zweiten Tranche des Aktienrückkauf-Programms. Fürdas am 31. Dezember 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr geht dasUnternehmen von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von697 Mio. US-Dollar aus.Gegenwärtig erstellt das Unternehmen seinen Konzernabschluss für das vierteQuartal 2016. Die detaillierten und geprüften Ergebnisse für das am 31.Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr wird Dialog am 23. Februar 2017veröffentlichen.Für weitere Informationen:Dialog SemiconductorJose CanoHead of Investor RelationsTel.: +44 (0)1793 756 961jose.cano@diasemi.comFTI Consulting LondonMatt DixonTel.: +44 (0)20 3727 1137matt.dixon@fticonsulting.comFTI Consulting FrankfurtAnja MeuselTel.: +49 (0) 69 9203 7120anja.meusel@fticonsulting.comDialog und das Dialog Logo sind registrierte Markenzeichen von DialogSemiconductor Plc und seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Produkt oderService Namen sind Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer. (c) Copyright 2016Dialog Semiconductor All Rights Reserved.Deutsche Übersetzung der englischen MitteilungDiese, in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nichtzertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung.Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseitedes Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.Über Dialog SemiconductorDialog Semiconductor liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowiekundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz inAnwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internetder Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobileAnwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswertein der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen unddynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und derSicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigenFertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialogist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programmezugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiterenStakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt. Die vonDialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienzund bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerteBatterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte.Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Smart,Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch. DasUnternehmen mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz inLondon und verfügt über eine globale Organisation in den BereichenVertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz undwar eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (FWB:DLG) und ist Mitglied im deutschen TecDax-Index.Zukunftsgerichtete AngabenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Angaben" über künftigeEntwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen.Die Begriffe "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus","schätzt", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnenzukunftsgerichtete Angaben. Solche Angaben sind gewissen Risiken undUnsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind einkonjunktureller Abschwung in der Halbleiter- undTelekommunikationsindustrie, Veränderungen der Wechselkurse, dieZinsentwicklung, die zeitliche Abstimmung von Kundenbestellungen mit demHerstellungsprozess, überschüssige oder ungängige Vorratsbestände, dieAuswirkung von Konkurrenzprodukten sowie deren Preisstellung, politischeRisiken in Ländern, in denen wir unser Geschäft betreiben oder Verkäufetätigen sowie Beschaffungsknappheit. Sollte einer dieserUnsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten (einige von ihnen sindunter der Überschrift "Steuerung von Risiken und Unsicherheiten" in unseremaktuellen Geschäftsbericht beschrieben), eintreten oder sich die denAngaben zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Angaben genanntenoder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir habennicht die Absicht, noch übernehmen wir eine Verpflichtung,zukunftsgerichtete Angaben zu aktualisieren, da diese ausschließlich vonden Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. 09.01.2017