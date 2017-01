DGAP-Adhoc: PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I" an schwedischen Energiekonzern Vattenfall





PNE WIND AG PNE WIND AG



Rainer Heinsohn Scott McCollister



Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations



Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454



Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373



Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Scott.McCollister(at)pnewind.com







Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

DGAP-Ad-hoc: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Vertrag/VerkaufPNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I" an schwedischenEnergiekonzern Vattenfall09.01.2017 / 15:17 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I" an schwedischenEnergiekonzern VattenfallCuxhaven, 9. Januar 2017 - Die PNE WIND AG hat das in der Nordsee gelegeneOffshore-Windpark-Projekt "Atlantis I" an den schwedischen EnergiekonzernVattenfall veräußert. Das Projekt "Atlantis I" wird bei Vollzug desKaufvertrages, der noch von dem Eintritt verschiedener Vollzugsbedingungenabhängig ist, nach Zahlung eines unteren zweistelligen Millionenbetrages inEuro übergeben.Über Meilensteinzahlungen profitiert PNE WIND AG außerdem an einer weiterenWertsteigerung des Projekts infolge der Weiterentwicklung durch Vattenfall.Die PNE WIND AG wird als Dienstleister weiterhin für "Atlantis I" tätigsein.PNE WIND hatte das Offshore-Projekt in 2013 erworben und seit demkontinuierlich weiter entwickelt. Damit konnten die Rahmendaten von"Atlantis I" so verändert werden, dass in dem Projekt 73 WEA der Multi-Megawattklasse errichtet werden können.Kontakte für Rückfragen---------------------------------------------------------------------------09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: PNE WIND AGPeter-Henlein-Straße 2-427472 CuxhavenDeutschlandTelefon: 04721 / 718 - 06Fax: 04721 / 718 - 200E-Mail: info@pnewind.comInternet: http://www.pnewind.comISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG,Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------534945 09.01.2017 CET/CEST