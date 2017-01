DGAP-News: PNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I"





DGAP-News: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Vertrag/VerkaufPNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I"09.01.2017 / 15:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------PressemitteilungPNE WIND AG veräußert Offshore-Projekt "Atlantis I"- Projekt geht an schwedischen Energiekonzern Vattenfall- Weitere Meilensteinzahlungen vereinbart- PNE WIND bleibt als Dienstleister für das Projekt tätigCuxhaven, 9. Januar 2017 - Die PNE WIND AG hat einen weiteren großen Erfolgin ihrem Offshore-Bereich erzielt: Das in der Nordsee gelegene Offshore-Windpark-Projekt "Atlantis I" konnte an den schwedischen EnergiekonzernVattenfall veräußert werden. Vattenfall ist eines der erfahrenstenUnternehmen bei der Umsetzung und dem Betrieb von Offshore-Windparks inEuropa. Das Projekt "Atlantis I" wird bei Vollzug des Kaufvertrages, dernoch von dem Eintritt verschiedener Vollzugsbedingungen abhängig ist, nachZahlung eines unteren zweistelligen Millionenbetrages in Euro übergeben.Über Meilensteinzahlungen profitiert PNE WIND AG zusätzlich an einerweiteren Wertsteigerung des Projekts infolge der Weiterentwicklung durchVattenfall. Die PNE WIND AG wird als Dienstleister für "Atlantis I" tätigbleiben."Mit dem Verkauf des Projektes hat das Team um Thorsten Fastenau, denLeiter unseres Offshore-Bereichs, erneut die hohe Qualität unsererEntwicklung von Offshore-Projekten unterstrichen", erklärt Markus Lesser,Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG. Und ergänzt: "Das Projekt wurde vonuns soweit vorbereitet, dass es an der ersten Offshore-Ausschreibung indiesem Jahr teilnehmen kann. Das war ein wesentlicher Grund für denerfolgreichen Vertragsabschluss."PNE WIND hatte das Offshore-Projekt in 2013 erworben und seit demkontinuierlich weiter entwickelt. Damit konnten die Rahmendaten von"Atlantis I" so verändert werden, dass in dem Projekt 73 WEA der Multi-Megawattklasse errichtet werden können. Das Projekt befindet sich in derNordsee, etwa 84 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum im Gebiet derAusschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland.Wie schon bei den bereits früher veräußerten Offshore-Projekten "BorkumRiffgrund" und "Gode Wind" bleibt PNE WIND auch bei "Atlantis I"langfristig als Dienstleister an der weiteren Entwicklung des Vorhabensbeteiligt und kann damit auch hier seine ausgeprägte Expertise einbringen.Über die PNE WIND-GruppeDie PNE WIND-Gruppe mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führenderdeutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNEWIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette vonEntwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertriebund Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an.Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem dastechnische und kaufmännische Betriebsmanagement einschließlich derregelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf Seewerden Offshore-Windkraftwerke bis zur Baureife entwickelt undDienstleistungen bis zum Betrieb der Anlagen durchgeführt. Neben derGeschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzialdes globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert indynamischen Wachstumsmärkten.Kontakte für Rückfragen---------------------------------------------------------------------------09.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: PNE WIND AGPeter-Henlein-Straße 2-427472 CuxhavenDeutschlandTelefon: 04721 / 718 - 06Fax: 04721 / 718 - 200E-Mail: info@pnewind.comInternet: http://www.pnewind.comISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG,Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------534997 09.01.2017