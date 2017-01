DGAP-News: Alexander Greschner wird neuer Vertriebsvorstand und folgt auf Jan Willem Jongert

DGAP-News: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): PersonalieAlexander Greschner wird neuer Vertriebsvorstand und folgt auf Jan WillemJongert10.01.2017 / 12:08Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Wechsel im Vorstand der Wacker Neuson SE: Alexander Greschner wird neuerVertriebsvorstand und folgt auf Jan Willem Jongert(München, 10. Januar 2017) Der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE und HerrJan Willem Jongert (Vertriebsvorstand) haben sich wegen unterschiedlicherAuffassungen über die konkrete Umsetzung der bestehenden Vertriebsstrategiedes Konzerns im besten gegenseitigen Einvernehmen auf ein vorzeitigesAusscheiden von Herrn Jan Willem Jongert aus dem Unternehmen verständigt.Herr Jongert hat sein Vorstandsmandat, welches er seit 1. April 2016innehatte, zum 9. Januar 2017 niedergelegt.Mit dem heutigen Tag wird Herr Alexander Greschner (46) Nachfolger unddamit Vertriebsvorstand der Wacker Neuson SE. Herr Greschner war zuvor dreiJahre Geschäftsführer der deutschen Produktionsgesellschaft für Baugerätemit Sitz in Reichertshofen bei München. Darüber hinaus war er am Erfolgkonzernübergreifender Vertriebsprojekte maßgeblich beteiligt.Der Vorstand der Wacker Neuson SE besteht damit weiterhin aus vierMitgliedern. Herr Cem Peksaglam (CEO) verantwortet die Ressorts Strategie,Mergers & Acquisitions, Personal, Recht, Compliance, Immobilien, InvestorRelations, Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit. Herr Martin Lehnerist im Vorstand für Forschung & Entwicklung, Einkauf, Produktion undQualität verantwortlich. Wie bereits am 5. September 2016 mitgeteilt, hatHerr Wilfried Trepels (CFO) am 1. Januar 2017 die Ressorts Finanzen,Revision und IT von Herrn Günther Binder übernommen, der zum 31. Dezember2016 aus dem Vorstand ausgeschieden ist.Ihr Ansprechpartner:Wacker Neuson SEKatrin Yvonne NeufferLeiterin Unternehmenskommunikation/Investor RelationsPreußenstraße 4180809 MünchenTel. +49-(0)89-35402-173katrin.neuffer@wackerneuson.comwww.wackerneusongroup.comDie Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbundmit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- undServicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten undKompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breitesProduktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowieeine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehörendie Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebotrichtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- undLandschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- undEnergiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzernerzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 1,38 Mrd. Euro und beschäftigt über4.700 Mitarbeiter weltweit.---------------------------------------------------------------------------10.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Wacker Neuson SEPreußenstr. 4180809 MünchenDeutschlandTelefon: +49 - (0)89 - 354 02 - 0Fax: +49 - (0)89 - 354 02 - 390E-Mail: ir@wackerneuson.comInternet: www.wackerneusongroup.comISIN: DE000WACK012WKN: WACK01Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------535217 10.01.2017