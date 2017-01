DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG informiert

DGAP-Ad-hoc: VOLKSWAGEN AG / Schlagwort(e): SonstigesVOLKSWAGEN AG: Volkswagen AG informiert10.01.2017 / 19:40 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die Volkswagen AG bestätigt, dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächenmit dem US amerikanischen Justizministerium (Department of Justice) sowieder US-amerikanischen Zollbehörde (U.S. Customs and Border Protection)befindet. Ziel der Gespräche ist der Abschluss von Vergleichsvereinbarungenüber die Beilegung bestimmter strafrechtlicher Untersuchungen undbestimmter zivilrechtlicher Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit derDieselthematik in den USA.Die Volkswagen AG bestätigt zudem Marktgerüchte, dass die Gesellschafteinen konkreten Vergleichsentwurf mit den genannten US-Behördenausgehandelt hat, der Bußgeld- und Strafzahlungen in einer Gesamthöhe vonrund USD 4,3 Mrd. sowie Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Compliance- undKontrollsysteme einschließlich der Bestellung einer unabhängigenAufsichtsperson (Independent Monitor) für die kommenden drei Jahrevorsieht. Teil dieses Vergleichsentwurfs ist auch ein Schuldanerkenntnis(Guilty Plea) in Bezug auf bestimmte U.S.-amerikanische Strafvorschriftensowie eine Beschreibung der Fakten (Statement of Facts), auf derenGrundlage die Strafzahlungen zu leisten sind.Der tatsächliche Abschluss des Vergleichs steht jedoch noch unter demVorbehalt der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der VolkswagenAG sowie der Zustimmung der Organe weiterer betroffenerKonzerngesellschaften. Die zuständigen Gremien werden sich mit der Sachekurzfristig befassen, möglicherweise noch im Laufe des heutigen 10. bzw.morgigen 11. Januar 2017. Eine tatsächliche Vergleichsvereinbarung stehtzudem noch unter dem Vorbehalt der Ausfertigung durch die zuständigenUS-Behörden sowie der Genehmigung durch die zuständigen US-Gerichte.Kommt es zu dem Vergleich, werden die Zahlungsverpflichtungenvoraussichtlich zu einem die bestehenden Rückstellungen übersteigendenfinanziellen Aufwand führen. Wie hoch die Belastung für das Jahresergebnis2016 konkret sein wird, hängt von einer Reihe weiterer Faktoren ab undlässt sich derzeit noch nicht bestimmen.---------------------------------------------------------------------------10.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: VOLKSWAGEN AGBerliner Ring 238440 WolfsburgDeutschlandTelefon: +49 (0)5361 9 - 49840Fax: +49 (0)5361 9 - 30411E-Mail: oliver.larkin@volkswagen.deInternet: www.volkswagenag.com/irISIN: DE0007664039, DE0007664005WKN: 766403, 766400Indizes: DAX, Euro Stoxx 50Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange;Luxemburg, SIXEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------535347 10.01.2017 CET/CEST