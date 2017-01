DGAP-Adhoc: Porsche Automobil Holding SE: Voraussichtliche Einigung zwischen Volkswagen und US-Justizministerium wird Konzernergebnis der Porsche SE für das Geschäftsjahr 2016 belasten

DGAP-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): PrognosePorsche Automobil Holding SE: Voraussichtliche Einigung zwischen Volkswagenund US-Justizministerium wird Konzernergebnis der Porsche SE für dasGeschäftsjahr 2016 belasten10.01.2017 / 19:43 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die Volkswagen AG, Wolfsburg, hat in einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigt,dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US amerikanischenJustizministerium (Department of Justice) sowie der US-amerikanischenZollbehörde (U.S. Customs and Border Protection) befindet. Ziel derGespräche sei der Abschluss von Vergleichsvereinbarungen über die Beilegungbestimmter strafrechtlicher Untersuchungen und bestimmter zivilrechtlicherBußgeldverfahren im Zusammenhang mit der Dieselthematik in den USA.Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart(Porsche SE), an der Volkswagen AG in Höhe von derzeit 30,8 Prozent werdensich die finanziellen Folgen dieser voraussichtlichen Einigung auchergebnisbelastend auf das Konzernergebnis der Porsche SE für dasGeschäftsjahr 2016 auswirken.Die konkreten Auswirkungen auf die Ertragslage des Porsche SE Konzerns fürdas Geschäftsjahr 2016 können erst dann belastbar abgeschätzt werden, wennder Volkswagen Konzern die aus der Einigung resultierenden finanziellenBelastungen seinerseits abschließend bewertet hat. Eine Unterschreitung desbisher kommunizierten Ergebniskorridors für das Porsche SE Konzernergebnisnach Steuern zwischen 1,4 Mrd. Euro und 2,4 Mrd. Euro kann zum derzeitigenZeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.Kontakt:Frank GaubeLeiter Investor Relations+49-711-911-11046frank.gaube@porsche-se.com---------------------------------------------------------------------------10.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Porsche Automobil Holding SEPorscheplatz 170435 StuttgartDeutschlandTelefon: +49 (0)711 911-11046Fax: +49 (0)711 911-11819E-Mail: InvestorRelations@porsche-se.comInternet: www.porsche-se.comISIN: DE000PAH0038WKN: PAH003Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (GeneralStandard), München, Stuttgart; Freiverkehr inDüsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------534711 10.01.2017 CET/CEST