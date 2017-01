DGAP-HV: Deutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.02.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Deutsche Beteiligungs AG / Bekanntmachung der Einberufung zurHauptversammlungDeutsche Beteiligungs AG: Bekanntmachung der Einberufung zurHauptversammlung am 22.02.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel dereuropaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG11.01.2017 / 15:05Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Frankfurt am MainWKN A1TNUTISIN DE000A1TNUT7Einladung zur ordentlichen HauptversammlungWir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung amMittwoch, dem 22. Februar 2017, 10:00 Uhr, im GesellschaftshausPalmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main, ein.I. Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses derDeutschen Beteiligungs AG zum 30. September 2016, desgebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2016 und deszusammengefassten Lageberichts der Deutschen Beteiligungs AGund des Konzerns mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zuden Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie desBerichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen könnenvon der Einberufung der Hauptversammlung an auf derInternetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 eingesehen werden. Die Unterlagenwerden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein undmündlich erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den für dasGeschäftsjahr 2015/2016 vom Vorstand aufgestelltenJahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt. DerJahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend dengesetzlichen Bestimmungen ist daher keine Beschlussfassung derHauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen.2. Beschlussfassung über die Verwendung desBilanzgewinnsVorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn desGeschäftsjahres 2015/2016 der Deutschen Beteiligungs AG inHöhe von 55.614.059,39 EUR wie folgt zu verwenden:Ausschüttung einer Dividende von 1,20 EUR je 18.052.792,80dividendenberechtigter Aktie, insgesamt EURGewinnvortrag auf neue Rechnung 37.561.266,59EURBilanzgewinn 55.614.059,39EURBis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl derdividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fallwird der Hauptversammlung ein entsprechend angepassterGewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eineunveränderte Dividende von 1,20 EUR je dividendenberechtigterAktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortragvorsieht.Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit 1. Januar 2017geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende amdritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag, d.h.am 27. Februar 2017, fällig.3. Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern desVorstands im Geschäftsjahr 2015/2016 für diesen ZeitraumEntlastung zu erteilen.4. Beschlussfassung über die Entlastung derMitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern desAufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015/2016 für diesen ZeitraumEntlastung zu erteilen.5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr2016/2017 und des Prüfers für eine prüferische Durchsicht desHalbjahresfinanzberichtsDer Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AGWirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main,a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr2016/2017 undb) zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht desverkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts zum 31.März 2017, die Bestandteile des Halbjahresfinanzberichtsnach § 37w WpHG sind,zu wählen.Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung desPrüfungsausschusses.6. Beschlussfassung über die Aufhebung desGenehmigten Kapitals 2015 und die Schaffung eines neuenGenehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit zum Ausschlussdes Bezugsrechts sowie die entsprechende SatzungsänderungDie ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2015 hat denVorstand bis zum 23. März 2020 ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu12.133.330,89 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Unterteilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaftim September 2016 das Grundkapital von 48.533.334,20 EUR gegenBareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäreum 4.853.330,23 EUR, d.h. um rund 10 Prozent, auf53.386.664,43 EUR erhöht. Das Genehmigte Kapital 2015 stehtdaher nur noch im Umfang von 7.280.000,66 EUR zur Verfügungund die auf 10 Prozent des Grundkapitals beschränkteErmächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre istnahezu ausgeschöpft. Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auchin Zukunft ihren Finanzbedarf durch Inanspruchnahmegenehmigten Kapitals schnell und flexibel decken zu können,soll das bestehende Genehmigte Kapital 2015 aufgehoben und einneues Genehmigtes Kapital 2017 im Umfang von erneut rund 25Prozent des Grundkapitals geschaffen werden, das inhaltlichweitgehend dem Genehmigten Kapital 2015 entspricht.Insbesondere soll die Möglichkeit zum Ausschluss desBezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital2017 erneut auf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitalsbeschränkt werden und zwar unter Anrechnung von Aktien, dieaufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts auszugeben sind bzw. veräußert werden.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals2015Die von der Hauptversammlung am 24. März 2015 unterTagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung desVorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapitalder Gesellschaft bis zum 23. März 2020 durch Ausgabe neuer,auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oderSacheinlage um bis zu 12.133.330,89 EUR zu erhöhen(Genehmigtes Kapital 2015), wird, soweit sie noch nichtausgenutzt worden ist, mit Wirkung auf den Zeitpunkt derEintragung des nachfolgend geregelten neuen genehmigtenKapitals und der entsprechenden Satzungsänderung in dasHandelsregister der Gesellschaft aufgehoben.b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.Februar 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabeneuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zuinsgesamt 13.346.664,33 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital2017). Dabei muss sich die Zahl der Aktien in demselbenVerhältnis erhöhen wie das Grundkapital.Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrechteinzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionärenin der Weise eingeräumt werden, dass die Aktien von einemoder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitutenoder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mitder Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zumBezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäreauszunehmen;- wenn die neuen Aktien gegen Bareinlageausgegeben werden und der Ausgabepreis der neuen Aktienden Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zumZeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreisesnicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieserWeise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenenAktien darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nichtüberschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieserErmächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 Prozent desGrundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die währendder Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden.Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung vonOptions- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw.Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigungunter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechenderAnwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;- wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage,insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssenoder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder vonsonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen aufden Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständeneinschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft,erfolgt;- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw.Gläubigern von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen mit Options- bzw.Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten,die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegebenwerden, an denen die Gesellschaft unmittelbar odermittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrecht aufneue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nachAusübung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder nachErfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehenwürde;und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigungauf der Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderengenehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenenAktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nichtüberschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieserErmächtigung. Auf die vorstehend genannte 10 Prozent-Grenzewerden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußertwerden, sowie- neue Aktien, die aufgrund von während derLaufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts begebenen Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind.Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, die weiterenEinzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen derAktienausgabe, insbesondere den Ausgabepreis, festzulegen.Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung desGenehmigten Kapitals 2017 oder nach Ablauf der Frist für dieAusnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 die Fassung derSatzung in § 5 entsprechend anzupassen.c) Satzungsänderung§ 5 Abs. 3 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neugefasst:"(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapitalbis zum 21. Februar 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsratsdurch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktiengegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals umbis zu insgesamt 13.346.664,33 Euro zu erhöhen(Genehmigtes Kapital 2017). Dabei muss sich die Zahl derAktien in demselben Verhältnis erhöhen wie dasGrundkapital.Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrechteinzuräumen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann denAktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die Aktienvon einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmtenKreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs.5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sieden Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbaresBezugsrecht).Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäreauszuschließen,- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht derAktionäre auszunehmen;- wenn die neuen Aktien gegen Bareinlageausgegeben werden und der Ausgabepreis der neuen Aktienden Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zumZeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreisesnicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der indieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechtsausgegebenen Aktien darf insgesamt 10 Prozent desGrundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder imZeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt derAusübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von10 Prozent des Grundkapitals sind andere Aktienanzurechnen, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts indirekter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfallsanzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Options-bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw.Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigungunter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechenderAnwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenwerden;- wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage,insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssenoder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen odervon sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchenauf den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständeneinschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft,erfolgt;- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw.Gläubigern von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen mit Options- bzw.Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten,die von der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegebenwerden, an denen die Gesellschaft unmittelbar odermittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, ein Bezugsrechtauf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnennach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte odernach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichtenzustehen würde;und nur, soweit die während der Laufzeit dieserErmächtigung auf der Grundlage dieser Ermächtigung odereines anderen genehmigten Kapitals unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlageausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitalsnicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieserErmächtigung. Auf die vorstehend genannte 10Prozent-Grenze werden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeitdieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechtsveräußert werden, sowie- neue Aktien, die aufgrund von während derLaufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts begebenen Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind.Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, die weiterenEinzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen derAktienausgabe, insbesondere den Ausgabepreis, festzulegen.Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung desGenehmigten Kapitals 2017 oder nach Ablauf der Frist fürdie Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 die Fassungder Satzung in § 5 entsprechend anzupassen."7. Beschlussfassung über die Aufhebung derbestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen, die Schaffung einer neuenErmächtigung zur Ausgabe von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschlussdes Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des bestehendenBedingten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuenBedingten Kapitals 2017/I und die entsprechendeSatzungsänderungDie ordentliche Hauptversammlung am 24. März 2015 hat denVorstand bis zum 23. März 2020 ermächtigt, Options- und/oderWandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu110.000.000,00 EUR zu begeben und Options- bzw.Wandlungsrechte oder -pflichten auf Stückaktien derGesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital voninsgesamt bis zu 12.133.330,89 EUR zu gewähren. DieErmächtigung wurde bisher nicht ausgenutzt. Sie enthält eineErmächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, die aufSchuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die einanteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehrals 10 Prozent des Grundkapitals entfällt, begrenzt ist. Aufdiese 10 Prozent-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen,die die Gesellschaft im September 2016 unter Ausnutzung desGenehmigten Kapitals 2015 ausgegeben hat. Die Ermächtigung vom24. März 2015 zur Ausgabe von Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechtsder Aktionäre ist aufgrund der Anrechnung daher weitgehendverbraucht.Die Gesellschaft hält es für erforderlich, auf Options-und/oder Wandelschuldverschreibungen als Instrument ihrerFinanzierung mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusseszurückgreifen zu können. Um der Gesellschaft auch in Zukunftdie nötige Flexibilität bei dieser Art der Kapitalbeschaffungzu geben, soll daher die Ermächtigung vom 24. März 2015aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit desBezugsrechtsausschlusses erteilt werden. Das bestehendeBedingte Kapital 2015/I soll aufgehoben und ein neuesBedingtes Kapital 2017/I beschlossen werden. Das neue BedingteKapital 2017/I soll erneut ein Volumen von rund 25 Prozent desaktuellen Grundkapitals haben; die Möglichkeit zum Ausschlussdes Bezugsrechts bei der Ausgabe von Schuldverschreibungensoll, wie bisher, auf insgesamt 10 Prozent des derzeitigenGrundkapitals beschränkt werden und zwar unter Anrechnung vonAktien, die aufgrund einer anderen Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts ausgegeben bzw. veräußert werden.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:a) Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zurAusgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungenund zum Ausschluss des BezugsrechtsDie von der Hauptversammlung am 24. März 2015 unterTagesordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabevon Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zumAusschluss des Bezugsrechts wird aufgehoben.b) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss desBezugsrechtsaa) Ermächtigungszeitraum, Ermächtigungsumfang,LaufzeitDer Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats bis zum 21. Februar 2022 einmalig odermehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautendeOptions- und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen"Schuldverschreibungen") mit oder ohne Laufzeitbegrenzungim Gesamtnennbetrag von bis zu 140.000.000,00 EURzubegeben und den Inhabern bzw. Gläubigern vonSchuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte oderOptions- bzw. Wandlungspflichten auf Namensstückaktien derGesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapitalvon insgesamt bis zu 13.346.664,33 EUR nach nähererMaßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen(zusammen "Anleihebedingungen") zu gewähren bzw.aufzuerlegen.Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistung begebenwerden. Die Schuldverschreibungen können außer in Euroauch - unter Begrenzung auf den entsprechendenEuro-Gegenwert - in der gesetzlichen Währung einesOECD-Landes begeben werden. Für dieGesamtnennbetragsgrenze dieser Ermächtigung ist beiBegebung in Fremdwährungen jeweils der Nennbetrag derSchuldverschreibungen am Tag der Entscheidung über ihreBegebung in Euro umzurechnen.Die Schuldverschreibungen können auch durch Gesellschaftenmit Sitz im In- oder Ausland begeben werden, an denen dieGesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheitbeteiligt ist. In einem solchen Fall wird der Vorstandermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für dieGesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zuübernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcherSchuldverschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte oderOptions- bzw. Wandlungspflichten auf Namensstückaktien derGesellschaft zu gewähren bzw. ihnen aufzuerlegen.Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sichgleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteiltwerden.bb) Bezugsrecht und BezugsrechtsausschlussDen Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf dieSchuldverschreibungen zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kannden Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dassdie Schuldverschreibungen von einem oder mehreren durchden Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmenim Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit derVerpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zumBezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Wenn dieSchuldverschreibungen durch Gesellschaften begeben werden,an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mitMehrheit beteiligt ist, hat die Gesellschaftsicherzustellen, dass den Aktionären ein Bezugsrecht nachMaßgabe der vorstehenden Sätze eingeräumt wird.Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht derAktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu folgendenZwecken auszuschließen:- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht derAktionäre auszunehmen;- wenn die Schuldverschreibungen gegenBarleistung begeben werden und der Ausgabepreis derSchuldverschreibungen den nach anerkanntenfinanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischenMarktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlichunterschreitet. Die Anzahl der Aktien, die zur Bedienungvon in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechtsausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, darfinsgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nichtüberschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieserErmächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 Prozent desGrundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während derLaufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendungdes § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußertwerden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zurBedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oderOptions- bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigungauf der Grundlage einer anderen Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendungdes § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw.Gläubigern von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen mit Options- bzw.Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten,die zuvor von der Gesellschaft oder Gesellschaftenausgegeben wurden, an denen die Gesellschaft unmittelbaroder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, einBezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zugewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw.Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- bzw.Wandlungspflichten zustehen würde;und nur, wenn auf die Summe der neuen Aktien, die von derGesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrundsolcher unter Ausschluss des Bezugsrechts zu begebenderSchuldverschreibungen sowie aufgrund von auf der Grundlage eineranderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenenOptions- bzw. Wandelschuldverschreibungen bzw. Genussrechtenauszugeben sind, rechnerisch ein Anteil am Grundkapital voninsgesamt nicht mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfälltund zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch - fallsdieser Wert geringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung dervorliegenden Ermächtigung. Auf die vorstehend genannte 10Prozent-Grenze werden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeitdieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechtsveräußert werden, sowie- Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschlussdes Bezugsrechts begeben werden.cc) Optionsrechte bzw. -pflichten, Wandlungsrechtebzw. -pflichtenIm Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungenwerden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrereOptionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubigernach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegendenOptionsbedingungen zum Bezug von Namensstückaktien derGesellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen könnenvorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auchdurch Übertragung von Teilschuldverschreibungen undgegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann.Das Bezugsverhältnis kann auf volle Zahlen auf- oderabgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistendeZuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehenwerden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in barausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am Grundkapitalder je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien darfden Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nichtübersteigen. § 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zubeachten. Die Anleihebedingungen können auch eineOptionspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einemanderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaftvorsehen, bei Endfälligkeit (dies umfasst auch eineFälligkeit wegen Kündigung) den Inhabern bzw. Gläubigernder Optionsschuldverschreibungen ganz oder teilweiseanstelle des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaftoder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zugewähren. Auch in diesem Fall darf der anteilige Betrag amGrundkapital der je Teilschuldverschreibung auszugebendenAktien den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nichtübersteigen. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zubeachten.Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungenerhalten deren Inhaber bzw. Gläubiger das Recht, ihreTeilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der vomVorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen inNamensstückaktien der Gesellschaft umzutauschen(Wandlungsrecht). Das Umtauschverhältnis ergibt sich ausder Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetragliegenden Ausgabepreises einer Teilschuldverschreibungdurch den festgesetzten Wandlungspreis für eineNamensstückaktie der Gesellschaft. Es kann vorgesehenwerden, dass das Umtauschverhältnis variabel ist und/oderder Wandlungspreis innerhalb einer festzulegendenBandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kursesder Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit derWandelschuldverschreibung festgelegt oder als Folge vonVerwässerungsschutzbestimmungen verändert wird. DasUmtauschverhältnis kann auf volle Zahlen auf- oderabgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistendeZuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehenwerden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in barausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am Grundkapitalder im Fall der Wandlung je Teilschuldverschreibungauszugebenden Aktien darf den Nennbetrag derTeilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9 Abs. 1 i.V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. DieAnleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zumEnde der Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oderdas Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit(dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) denInhabern bzw. Gläubigern der Wandelschuldverschreibungenganz oder teilweise anstelle des fälligen GeldbetragesAktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotiertenGesellschaft zu gewähren. Auch in diesem Fall darf deranteilige Betrag am Grundkapital der jeTeilschuldverschreibung auszugebenden Aktien denNennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaftbzw. des die Schuldverschreibung begebendenKonzernunternehmens vorsehen, im Fall der Wandlung oderOptionsausübung statt der Gewährung von Namensstückaktien(auch teilweise) einen Geldbetrag zu zahlen, der für dieAnzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien nach Maßgabevon lit. dd) zu bestimmen ist. Die Anleihebedingungenkönnen auch vorsehen, dass die Schuldverschreibungen imFall der Wandlung oder Optionsausübung nach Wahl derGesellschaft bzw. des die Schuldverschreibung begebendenKonzernunternehmens statt mit neuen Namensstückaktien ausbedingtem Kapital mit Namensstückaktien aus genehmigtemKapital oder mit bereits existierenden oder zu erwerbendeneigenen Namensstückaktien der Gesellschaft oder mit Aktieneiner anderen börsennotierten Gesellschaft bedient werdenkönnen.dd) Options- und WandlungspreisDer jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreisfür eine Aktie muss - auch im Fall eines variablenOptions- bzw. Wandlungspreises und vorbehaltlich dernachfolgenden Regelung für Schuldverschreibungen mit einerOptions- bzw. Wandlungspflicht, einer Ersetzungsbefugnisoder einem Andienungsrecht der Emittentin derSchuldverschreibungen zur Lieferung von Aktien -mindestens 80 Prozent des volumengewichtetendurchschnittlichen Börsenkurses der Aktien derGesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (oder einemvergleichbaren Nachfolgesystem) an der FrankfurterWertpapierbörse betragen, und zwar(i) an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tagder endgültigen Beschlussfassung durch den Vorstand überdie Begebung der jeweiligen Schuldverschreibungen oder(ii) wenn Bezugsrechte auf dieSchuldverschreibungen gehandelt werden, an den Tagen desBezugsrechtshandels mit Ausnahme der beiden letztenBörsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, oder, fallsder Vorstand schon vor Beginn des Bezugsrechtshandelsden Options- bzw. Wandlungspreis endgültig betraglichfestlegt, im Zeitraum gemäß (i).Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Options- bzw.Wandlungspflicht, einer Ersetzungsbefugnis oder einemAndienungsrecht der Emittentin der Schuldverschreibungenzur Lieferung von Aktien, muss der festzusetzende Options-bzw. Wandlungspreis mindestens entweder dem oben genanntenMindestpreis oder dem volumengewichtetendurchschnittlichen Börsenkurs der Aktien der Gesellschaftin der Xetra-Schlussauktion (oder einem vergleichbarenNachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an denzehn Börsenhandelstagen vor oder nach dem Tag derEndfälligkeit der Schuldverschreibungen entsprechen, auchwenn der zuletzt genannte Durchschnittskurs unterhalb desoben genannten Mindestpreises liegt.In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapitalder je Teilschuldverschreibung auszugebenden Aktien denNennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.§ 9 Abs. 1 i.V.m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten.ee) VerwässerungsschutzDer Options- bzw. Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nachnäherer Bestimmung der Anleihebedingungen durch Zahlungeines entsprechenden Betrags in Geld bei Ausübung desOptions- bzw. Wandlungsrechts bzw. Erfüllung einerOptions- bzw. Wandlungspflicht oder durch Herabsetzung derZuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft währendder Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung einesBezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöhtoder weitere Options- oder Wandelschuldverschreibungenbzw. Genussrechte begibt oder garantiert und den Inhabernbzw. Gläubigern von Options- bzw. Wandlungsrechten oderOptions- bzw. Wandlungspflichten kein Bezugsrecht in demUmfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung desOptions- oder Wandlungsrechts oder Erfüllung einerOptions- bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Statt einerZahlung in Geld bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kannauch - soweit möglich - das Bezugs- bzw.Umtauschverhältnis durch Division mit einem ermäßigtenOptions- bzw. Wandlungspreis angepasst werden. DieAnleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall derKapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicherMaßnahmen bzw. Ereignisse (wie z.B. außergewöhnlich hoheDividenden, Kontrollerlangung durch Dritte) eine Anpassungder Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw.Wandlungspflichten vorsehen. Bei einer Kontrollerlangungdurch Dritte kann eine marktübliche Anpassung des Options-bzw. Wandlungspreises vorgesehen werden.ff) Weitere Einzelheiten der Ausgabe undAusstattungDer Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe undAusstattung der Schuldverschreibungen, insbesondereVolumen, Zeitpunkt, Zinssatz, Art der Verzinsung,Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung,Verwässerungsschutzbestimmungen sowie Options- bzw.Wandlungspreis und Options- bzw. Wandlungszeitraum zubestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der dieSchuldverschreibungen begebenden Konzernunternehmen derGesellschaft festzulegen.c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/IDas von der Hauptversammlung am 24. März 2015 unterTagesordnungspunkt 9 beschlossene Bedingte Kapital 2015/Iwird aufgehoben.d) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017/IDas Grundkapital wird um bis zu 13.346.664,33 EUR durchAusgabe von bis zu 3.760.998 neuen, auf den Namen lautendenStückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Dabeimuss sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältniserhöhen wie das Grundkapital. Die bedingte Kapitalerhöhungdient der Gewährung von neuen, auf den Namen lautendenStückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options-und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen"Schuldverschreibungen"),jeweils mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options-bzw. Wandlungspflichten, die aufgrund der von derHauptversammlung am 22. Februar 2017 zu Tagesordnungspunkt 7beschlossenen Ermächtigung bis zum 21. Februar 2022 von derGesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden, ander die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheitbeteiligt ist. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu demnach Maßgabe der Ermächtigung zu vorstehend lit. b) jeweilsfestzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingteKapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaberoder Gläubiger von Schuldverschreibungen von Options- bzw.Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre Options- bzw.Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellschaft oderdas die Schuldverschreibung begebende Konzernunternehmen einWahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlungdes fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zugewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährtoder eigene Aktien oder Aktien aus genehmigtem Kapital oderAktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zurBedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vomBeginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung vonOptions- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung vonOptions- bzw. Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung desAufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung derbedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 derSatzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktienanzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammenhangstehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur dieFassung betreffen. Entsprechendes gilt im Fall derNichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe vonSchuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumssowie im Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals2017/I nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options-bzw. Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Options-bzw. Wandlungspflichten.e) Satzungsänderung§ 5 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neugefasst:"(4) Das Grundkapital ist um bis zu 13.346.664,33Euro durch Ausgabe von bis zu 3.760.998 neuen, auf denNamen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (BedingtesKapital 2017/I). Dabei muss sich die Zahl der Aktien indemselben Verhältnis erhöhen wie das Grundkapital. Diebedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von neuen,auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw.Gläubiger von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen (zusammen"Schuldverschreibungen"),jeweils mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options-bzw. Wandlungspflichten, die aufgrund der von derHauptversammlung am 22. Februar 2017 zu Tagesordnungspunkt7 beschlossenen Ermächtigung bis zum 21. Februar 2022 vonder Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begebenwerden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbarmit Mehrheit beteiligt ist. Die Ausgabe der neuen Aktienerfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung derHauptversammlung am 22. Februar 2017 unterTagesordnungspunkt 7 lit. b) jeweils festzulegendenOptions- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhungwird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber oder Gläubigervon Schuldverschreibungen von Options- bzw.Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihre Options- bzw.Wandlungspflicht erfüllen oder soweit die Gesellschaftoder das die Schuldverschreibung begebendeKonzernunternehmen ein Wahlrecht ausübt, ganz oderteilweise anstelle der Zahlung des fälligen GeldbetragsStückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweitjeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktienoder Aktien aus genehmigtem Kapital oder Aktien eineranderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienungeingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn desGeschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options-bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Options-bzw. Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. DerVorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsratsdie weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingtenKapitalerhöhung festzusetzen.Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 derSatzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe vonBezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit inZusammenhang stehenden Anpassungen der Satzungvorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendesgilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zurAusgabe von Schuldverschreibungen nach Ablauf desErmächtigungszeitraums sowie im Fall der Nichtausnutzungdes Bedingten Kapitals 2017/I nach Ablauf der Fristen fürdie Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder fürdie Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten."II. Berichte1. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 derTagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung desVorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzungdes Genehmigten Kapitals 2017 auszuschließenDer Vorstand wurde durch die ordentliche Hauptversammlung am24. März 2015 ermächtigt, bis zum 23. März 2020 mit Zustimmungdes Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durchAusgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu12.133.330,89 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat dieGesellschaft im September 2016 das Grundkapital unterAusschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 48.533.334,20EUR gegen Bareinlage um 4.853.330,23 EUR, d.h. um rund 10Prozent, auf 53.386.664,43 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhungwurde mit Eintragung ihrer Durchführung in das Handelsregisteram 12. September 2016 wirksam. Der Vorstand hat einenschriftlichen Bericht über die teilweise Ausnutzung desgenehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre erstattet, der von der Einberufung derHauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaftunter https://www.dbag.de/hv-2017 zugänglich ist.Das Genehmigte Kapital 2015 steht daher nur noch im Umfang von7.280.000,66 EUR zur Verfügung und die auf 10 Prozent desGrundkapitals beschränkte Ermächtigung zum Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre ist nahezu ausgeschöpft.Um der Gesellschaft zu ermöglichen, auch in Zukunft ihrenFinanzbedarf durch Inanspruchnahme genehmigten Kapitalsschnell und flexibel decken zu können, soll das bestehendeGenehmigte Kapital 2015 aufgehoben und ein neues GenehmigtesKapital 2017 unter Berücksichtigung des erhöhten Grundkapitalsund mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlussesgeschaffen werden, das inhaltlich weitgehend dem GenehmigtenKapital 2015 entspricht.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zuTagesordnungspunkt 6 daher die Schaffung eines neuenGenehmigten Kapitals 2017 von bis zu 13.346.664,33 EUR vor.Dies entspricht rund 25 Prozent des derzeitigen Grundkapitalsder Gesellschaft. Dabei soll die Möglichkeit zum Ausschlussdes Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus dem GenehmigtenKapital 2017 erneut auf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitalsbeschränkt werden und zwar unter Anrechnung von Aktien, dieaufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts auszugeben sind bzw. veräußert werden.Aus Gründen der Flexibilität soll das Genehmigte Kapital 2017sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen ausgenutztwerden können. Bei Kapitalerhöhungen aus dem GenehmigtenKapital 2017 haben die Aktionäre der Gesellschaftgrundsätzlich ein Bezugsrecht. Das gesetzliche Bezugsrechtkann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass dieAktien von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmtenKreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie denAktionären zum Bezug anzubieten (so genanntes mittelbaresBezugsrecht).Der Vorstand soll jedoch auch ermächtigt werden, mitZustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäreauszuschließen,- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäreauszunehmen;- wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegebenwerden und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreisder bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt derendgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlichunterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unterAusschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darfinsgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten,und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch imZeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf dieHöchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals sind andereAktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkteroder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sindAktien, die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechtenoder Options- bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;- wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage,insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssenoder zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder vonsonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf denErwerb von sonstigen Vermögensgegenständen einschließlichForderungen gegen die Gesellschaft, erfolgt;- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw.Gläubigern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungenmit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw.Wandlungspflichten, die von der Gesellschaft oderGesellschaften ausgegeben werden, an denen die Gesellschaftunmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, einBezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wiees ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechteoder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichtenzustehen würde;und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigungauf der Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderengenehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage ausgegebenen Aktieninsgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten,und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch imZeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorstehendgenannte 10 Prozent-Grenze werden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußertwerden, sowie- neue Aktien, die aufgrund von während derLaufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss desBezugsrechts begebenen Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind.Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mitZustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, erstattet derVorstand folgenden Bericht nach §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs.4 Satz 2 AktG:(1) Ausschluss des Bezugsrechts für SpitzenbeträgeDas Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträgeausgeschlossen werden können. Diese Ermächtigung dient dazu,dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligenKapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnisdargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss desBezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würdeinsbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge dietechnische Durchführung der Kapitalerhöhung erheblicherschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht derAktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entwederdurch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weisebestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. Vorstand undAufsichtsrat halten aus diesen Gründen die Ermächtigung zumBezugsrechtsausschluss für sachgerecht.(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn derAusgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nichtwesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unterAusschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10Prozent des Grundkapitals nicht überschreitenDas Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können,wenn die neuen Aktien nach §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4AktG gegen Bareinlage zu einem Betrag ausgegeben werden, derden Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und wennder auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallendeanteilige Betrag des Grundkapitals 10 Prozent desGrundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder imZeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübungder Ermächtigung. Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaftin die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu deckenund auf diese Weise Marktchancen schnell und flexibel zunutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehrschnelles Agieren ohne die sowohl kosten- als auchzeitintensivere Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens undermöglicht eine Platzierung nahe am Börsenkurs, d.h. ohneden bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Die Gesellschaftwird zudem in die Lage versetzt, mit derartigenKapitalerhöhungen neue Investoren im In- und Ausland zugewinnen. Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand- mit Zustimmung des Aufsichtsrats - den Abschlag auf denBörsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zumZeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreisesvorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Der Abschlagauf den Börsenpreis wird keinesfalls mehr als 5 Prozent desBörsenpreises betragen.Der Umfang der Barkapitalerhöhung unter Ausschluss desBezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist zudembegrenzt auf 10 Prozent des Grundkapitals bei Wirksamwerdender Ermächtigung bzw., sofern dieser Betrag niedriger seinsollte, bei Ausübung der Ermächtigung zumBezugsrechtsausschluss. Auf diese 10 Prozent-Grenze sinddiejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit derErmächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbareroder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGaus einem anderen genehmigten Kapital ausgegeben oder alseigene Aktien veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sindAktien, die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechtenoder Options- bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit der Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit dieserBegrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nachVerwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnunggetragen. Da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziertwerden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seinerBeteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungenam Markt erwerben.(3) Ausschluss des Bezugsrechts beiKapitalerhöhungen gegen SacheinlageEs soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, dasBezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern dieKapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmenvon Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des Erwerbsvon Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen anUnternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen odervon Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigenVermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen dieGesellschaft, erfolgt. Hierdurch wird der Gesellschaft dernotwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietendeGelegenheiten zum Erwerb von anderen Unternehmen,Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmensowie zu Unternehmenszusammenschlüssen, aber auch zum Erwerbanderer für das Unternehmen wesentlicher Sachwerte,beispielsweise mit einem Akquisitionsvorhaben inZusammenhang stehender Vermögensgegenstände, schnell,flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrerWettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraftausnutzen zu können. Im Rahmen entsprechender Transaktionenmüssen oftmals sehr hohe Gegenleistungen erbracht werden,die nicht in Geld geleistet werden sollen oder können.Häufig verlangen auch die Inhaber attraktiver Unternehmenoder anderer attraktiver Akquisitionsobjekte von sich ausals Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damitdie Gesellschaft auch solche Unternehmen oder andereAkquisitionsobjekte bzw. Vermögensgegenstände erwerben kann,muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistunganzubieten. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristigerfolgt, kann er im Regelfall nicht von der grundsätzlichnur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlungbeschlossen werden. Dies erfordert die Schaffung einesgenehmigten Kapitals, auf das der Vorstand - mit Zustimmungdes Aufsichtsrats - schnell zugreifen kann. In einem solchenFall stellt der Vorstand bei der Festlegung derBewertungsrelationen sicher, dass die Interessen derAktionäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei berücksichtigtder Vorstand den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. DerVorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch machen,wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall imwohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. KonkreteErwerbsvorhaben, für die von der mit der vorgeschlagenenErmächtigung eingeräumten Möglichkeit zuSachkapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauchgemacht werden soll, bestehen derzeit nicht.(4) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit eserforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options-und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw.Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten einBezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wiees ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechteoder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichtenzustehen würdeDarüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werdenkönnen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern oderGläubigern der von der Gesellschaft oder ihrenKonzernunternehmen im Zeitpunkt der Ausnutzung desGenehmigten Kapitals 2017 ausgegebenen Options- und/oderWandelschuldverschreibungen (zusammen "Schuldverschreibungen")ein Bezugsrecht auf neue Aktien zu geben, wie es ihnen nachAusübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nachErfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht aus diesenSchuldverschreibungen zustehen würde. Zur leichterenPlatzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarktenthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in der Regeleinen Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit desVerwässerungsschutzes besteht darin, dass den Inhabern oderGläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgendenAktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumtwird, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit sogestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um dieSchuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutzausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre aufdie neuen Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient dererleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen unddamit den Interessen der Aktionäre an einer optimalenFinanzstruktur der Gesellschaft.Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzeslediglich der Options- oder Wandlungspreis herabgesetztwerden, soweit die Anleihebedingungen dies zulassen. Dieswäre in der Abwicklung für die Gesellschaft jedochkomplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es denKapitalzufluss aus der Ausübung von Options- bzw.Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- bzw.Wandlungspflichten mindern. Denkbar wäre es auch,Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben.Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.(5) Ausnutzung der Ermächtigung und Begrenzung desBezugsrechtsausschlusses auf insgesamt 10 Prozent desGrundkapitalsDer Vorstand ist zum Ausschluss des Bezugsrechts gemäßvorstehend (1) bis (4) bei Ausnutzung des GenehmigtenKapitals 2017 außerdem nur in dem Umfang ermächtigt, in demder auf die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts auf Grundlage dieserErmächtigung oder eines anderen genehmigten Kapitalsausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betragdes Grundkapitals 10 Prozent des Grundkapitals nichtübersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdensnoch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Dabeiwerden auf diese 10 Prozent-Grenze eigene Aktien, diewährend der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschlussdes Bezugsrechts veräußert werden, sowie neue Aktien, dieaufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unterAusschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, angerechnet. Durch diese Kapitalgrenze wirdder Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktienbeschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlichgegen eine Verwässerung ihrer Beteiligungen abgesichert.Wir weisen darauf hin, dass die Gesellschaft neben dem zuTagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen neuen GenehmigtenKapital 2017 und dem zu Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenenneuen Bedingten Kapital 2017/I im Zeitpunkt derHauptversammlung am 22. Februar 2017 über kein weiteresgenehmigtes oder bedingtes Kapital verfügen wird. Es bestehtauf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom25. Februar 2016 eine bis zum 24. Februar 2021 laufendeErmächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Auf der Grundlagedieser Ermächtigung erworbene eigene Aktien können im selbenUmfang unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäreveräußert werden. Unter Ausschluss des Bezugsrechtsveräußerte eigene Aktien würden auf die vorstehendeKapitalgrenze für Bezugsrechtsausschlüsse aus demGenehmigten Kapital 2017 angerechnet, wenn dies während derLaufzeit des Genehmigten Kapitals geschieht.Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfallsorgfältig prüfen, ob sie von der Ermächtigung zurKapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre Gebrauch machen werden. Eine Ausnutzung dieserMöglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nachEinschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats imwohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrerAktionäre liegt.Der Vorstand wird die jeweils nächste ordentlicheHauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehendenErmächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten.2. Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 221Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 7 der Tagesordnungüber die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, dasBezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen auszuschließenVorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zuTagesordnungspunkt 7 die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-und/oder Wandelschuldverschreibungen (zusammen"Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu140.000.000,00 EUR sowie die Schaffung eines dazugehörigenbedingten Kapitals von bis zu 13.346.664,33 EUR durch Ausgabevon bis zu 3.760.998 neuen, auf den Namen lautendenStückaktien vor. Bei vollständiger Ausnutzung dieserErmächtigung könnten Schuldverschreibungen begeben werden, dieBezugsrechte (bzw. -pflichten) auf bis zu rund 25 Prozent desderzeitigen Grundkapitals einräumen würden. Die Ermächtigungzur Ausgabe von Schuldverschreibungen soll an die Stelle derbisherigen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oderWandelschuldverschreibungen treten und das neue BedingteKapital 2017/I soll an die Stelle des bisherigen BedingtenKapitals 2015/I gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung treten, welchesmangels Ausnutzung der bisherigen Ermächtigung nicht mehrbenötigt wird.Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe vonSchuldverschreibungen gegen Barleistung soll der Gesellschaftzusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- undEigenkapitalaufnahme die Möglichkeit bieten, je nach Marktlageattraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zunutzen. Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht dieAufnahme von Fremdkapital, das je nach Ausgestaltung derAnleihebedingungen sowohl für Ratingzwecke als auch fürbilanzielle Zwecke als Eigenkapital oder eigenkapitalähnlicheingestuft werden kann. Die erzielten Options- bzw.Wandlungsprämien sowie die Eigenkapitalanrechnung kommen derKapitalbasis der Gesellschaft zugute. Die vorgesehenenMöglichkeiten, neben der Einräumung von Options- bzw.Wandlungsrechten auch Options- bzw. Wandlungspflichten zubegründen, erweitern den Spielraum für die Ausgestaltungdieser Finanzierungsinstrumente. Die Ermächtigung soll es derGesellschaft ermöglichen, Schuldverschreibungen selbst oderdurch Gesellschaften mit Sitz im In- oder Ausland zu begeben,an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mitMehrheit beteiligt ist, und den deutschen oder internationalenKapitalmarkt dadurch in Anspruch zu nehmen, dass dieSchuldverschreibungen außer in Euro auch in der gesetzlichenWährung eines OECD-Landes begeben werden können.Der Options- bzw. Wandlungspreis für die bei Ausübung vonOptions- bzw. Wandlungsrechten zu beziehenden Aktien muss mitAusnahme der Fälle, in denen eine Options- bzw.Wandlungspflicht, eine Ersetzungsbefugnis oder einAndienungsrecht der Emittentin der Schuldverschreibungen zurLieferung von Aktien vorgesehen ist, mindestens 80 Prozent deszeitnah zur Ausgabe der Schuldverschreibungen, die mitOptions- oder Wandlungsrechten verbunden sind, ermitteltenBörsenkurses der Namensstückaktien der Gesellschaftentsprechen. Durch die Möglichkeit eines Zuschlags (der sichabhängig von der Laufzeit der Schuldverschreibung erhöhenkann) wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass dieBedingungen der Schuldverschreibungen den jeweiligenKapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Ausgabe Rechnungtragen können. In den Fällen einer Options- bzw.Wandlungspflicht, einer Ersetzungsbefugnis oder einesAndienungsrechts der Emittentin der Schuldverschreibungen zurLieferung von Aktien muss der Options- bzw. Wandlungspreis derneuen Aktien nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungenmindestens entweder den oben genannten Mindestpreis betragenoder dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs derAktien der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion (odereinem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der FrankfurterWertpapierbörse an den zehn Börsenhandelstagen vor oder nachder Endfälligkeit der Schuldverschreibungen entsprechen, auchwenn der zuletzt genannte Durchschnittskurs unterhalb des obengenannten Mindestpreises liegt.Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzlichesBezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 4i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern,ist vorgesehen, dass die Schuldverschreibungen auch von einemoder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstitutenoder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit derVerpflichtung übernommen werden können, sie den Aktionären zumBezug anzubieten (so genanntes mittelbares Bezugsrecht).Der Vorstand soll jedoch berechtigt sein, das Bezugsrecht derAktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu folgendenZwecken auszuschließen:- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäreauszunehmen;- wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistungbegeben werden und der Ausgabepreis derSchuldverschreibungen den nach anerkanntenfinanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischenMarktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlichunterschreitet. Die Anzahl der Aktien, die zur Bedienung vonin dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechtsausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, darfinsgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten,und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch imZeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf dieHöchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals sind Aktienanzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigungunter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oderentsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sindAktien, die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechtenoder Options- bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oderOptionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechtenauszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oderGenussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufder Grundlage einer anderen Ermächtigung unter Ausschlussdes Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs.3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;- soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw.Gläubigern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungenmit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw.Wandlungspflichten, die zuvor von der Gesellschaft oderGesellschaften ausgegeben wurden, an denen die Gesellschaftunmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, einBezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zugewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw.Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Options- bzw.Wandlungspflichten zustehen würde;und nur, wenn auf die Summe der neuen Aktien, die von derGesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrundsolcher unter Ausschluss des Bezugsrechts zu begebenderSchuldverschreibungen sowie aufgrund von auf der Grundlageeiner anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechtsbegebenen Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen bzw.Genussrechten auszugeben sind, rechnerisch ein Anteil amGrundkapital von insgesamt nicht mehr als 10 Prozent desGrundkapitals entfällt und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch - falls dieser Wert geringer ist - imZeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf dievorstehend genannte 10 Prozent-Grenze werden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußertwerden, sowie- Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss desBezugsrechts begeben werden.Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mitZustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, erstattet derVorstand folgenden Bericht nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 4 Satz2 AktG:(1) Ausschluss des Bezugsrechts für SpitzenbeträgeDas Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträgeausgeschlossen werden können. Diese Ermächtigung dient dazu,die Ermächtigung durch runde Beträge ausnutzen und einpraktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne denAusschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrageswürde die technische Durchführung der Begebung vonSchuldverschreibungen erheblich erschwert. Ein Ausschlussdes Bezugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklungder Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäreausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch denVerkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglichdurch die Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrathalten aus diesen Gründen die Ermächtigung zumBezugsrechtsausschluss für sachgerecht.(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn derAusgabepreis den theoretischen Marktwert derSchuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet unddie in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechtsentstehenden Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitalsnicht überschreitenDas Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können,wenn die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begebenwerden und die Begebung der Schuldverschreibungen zu einemPreis erfolgt, der den nach anerkannten finanzmathematischenMethoden ermittelten theoretischen Marktwert derSchuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet.Dadurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstigeMarktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen unddurch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessereBedingungen für Zinssatz und Options- bzw. Wandlungspreisder Schuldverschreibungen zu erreichen. Dies wäre beiWahrung des gesetzlichen Bezugsrechts nicht möglich. Zwargestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung desBezugspreises (und bei Schuldverschreibungen derKonditionen) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist.Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten würde aberdas über mehrere Tage bestehende Marktrisiko zuSicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Konditionen derSchuldverschreibungen und somit zu weniger marktnahenKonditionen führen. Ferner ist bei Wahrung des gesetzlichenBezugsrechts wegen der Ungewissheit des Umfangs der Ausübungdie erfolgreiche Platzierung der Schuldverschreibungen beiDritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungenverbunden. Schließlich hindert die Länge der bei Wahrung desgesetzlichen Bezugsrechts einzuhaltenden Mindestbezugsfristvon zwei Wochen die Reaktion auf günstige bzw. ungünstigeMarktverhältnisse, was zu einer nicht optimalenKapitalbeschaffung führen kann.Die Interessen der Aktionäre werden bei diesem insinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGvorgesehenen Bezugsrechtsausschluss dadurch gewahrt, dassdie Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihremtheoretischen Marktwert ausgegeben werden dürfen, wodurchder rechnerische Wert des Bezugsrechts auf beinahe Nullsinkt. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapitalaufrechterhalten möchten, können dies durch einen Zukaufüber den Markt erreichen. Bei der Beurteilung der Frage,welcher Ausgabepreis dem theoretischen Marktwert derSchuldverschreibung entspricht und garantiert, dass dieAusgabe der Schuldverschreibungen nicht zu einernennenswerten Verwässerung des Werts der bestehenden Aktienführt, kann der Vorstand sich der Unterstützung von Expertenbedienen, also z.B. die die Emission begleitendenKonsortialbanken oder einen Sachverständigen zu Rate ziehen,wenn er es in der jeweiligen Situation für angemessen hält.Der Ausgabepreis kann gegebenenfalls auch in einemBookbuilding-Verfahren festgelegt werden.Diese Art des Bezugsrechtsausschlusses ist außerdemvolumenmäßig begrenzt: Die Anzahl der Aktien, die zurBedienung von in dieser Weise während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenenSchuldverschreibungen (sei es auf der Grundlage dieserErmächtigung oder einer anderen Ermächtigung) auszugebensind, darf insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nichtüberschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt desWirksamwerdens noch, sofern dieser Betrag niedriger seinsollte, im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Auf dievorgenannte Höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitalsist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, derauf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieserErmächtigung entweder aufgrund einer Ermächtigung desVorstands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer bzw.sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGausgegeben oder als erworbene eigene Aktien inentsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGveräußert werden. Durch diese Anrechnungen wirdsichergestellt, dass keine Schuldverschreibungen ausgegebenwerden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehrals 10 Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht derAktionäre in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird.(3) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit eserforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options-und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw.Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten einBezugsrecht auf Schuldverschreibungen in dem Umfang zugewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw.Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw.Wandlungspflichten zustehen würdeSchließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werdenkönnen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern oderGläubigern bei Ausnutzung der Ermächtigung von derGesellschaft oder ihren Konzernunternehmen ausgegebenerOptions- und/oder Wandelschuldverschreibungen einBezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu geben, wie es ihnennach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nachErfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustehenwürde. Zur leichteren Platzierbarkeit vonSchuldverschreibungen am Kapitalmarkt enthalten dieentsprechenden Anleihebedingungen in der Regel einenVerwässerungsschutz. Eine Möglichkeit desVerwässerungsschutzes besteht darin, dass den Inhabern oderGläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgendenEmissionen ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungeneingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damitso gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um dieSchuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutzausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre aufdie Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. Dies dientder erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen unddamit den Interessen der Aktionäre an einer optimalenFinanzstruktur der Gesellschaft.Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzeslediglich der Options- oder Wandlungspreis herabgesetztwerden, soweit die Anleihebedingungen dies zulassen. Dieswäre in der Abwicklung für die Gesellschaft jedochkomplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es denKapitalzufluss aus der Ausübung von Options- bzw.Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options- bzw.Wandlungspflichten mindern. Denkbar wäre es auch,Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben.Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver.(4) Ausnutzung der Ermächtigung und Begrenzung desBezugsrechtsausschlusses auf insgesamt 10 Prozent desGrundkapitalsDie Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss desBezugsrechts gemäß vorstehend (1) bis (3) darf nach dieserErmächtigung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuenAktien, die von der Gesellschaft während der Laufzeit dieserErmächtigung aufgrund solcher Schuldverschreibungen sowieaufgrund von auf der Grundlage einer anderen Ermächtigungunter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Options- bzw.Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind, rechnerisch einAnteil am Grundkapital von insgesamt nicht mehr als 10Prozent des Grundkapitals entfällt und zwar weder imZeitpunkt des Wirksamwerdens noch - falls dieser Wertgeringer ist - im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegendenErmächtigung. Auf die vorstehend genannte 10 Prozent-Grenzewerden angerechnet- eigene Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußertwerden, sowie- Aktien, die während der Laufzeit dieserErmächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss desBezugsrechts begeben werden.Nach der vorstehenden Ermächtigung sind die Möglichkeitendes Ausschlusses des Bezugsrechts bereits sehreingeschränkt. Die zusätzliche quantitative Beschränkung,die über die gesetzlichen Einschränkungen hinausgeht, hälteine mögliche Beeinträchtigung der Aktionäre in engenGrenzen.Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihren Anteil amGrundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung vonOptions- bzw. Wandlungsrechten jederzeit durch Zukäufe vonAktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüberermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss derGesellschaft eine marktnahe Festsetzung der Konditionen,größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeitbei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstigerMarktsituationen.Wir weisen darauf hin, dass die Gesellschaft neben dem zuTagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen neuen GenehmigtenKapital 2017 und dem zu Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenenneuen Bedingten Kapital 2017/I im Zeitpunkt derHauptversammlung am 22. Februar 2017 über kein weiteresgenehmigtes oder bedingtes Kapital verfügen wird. Es bestehtauf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom25. Februar 2016 eine bis zum 24. Februar 2021 laufendeErmächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals. Auf der Grundlagedieser Ermächtigung erworbene eigene Aktien können im selbenUmfang unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäreveräußert werden. Unter Ausschluss des Bezugsrechtsveräußerte eigene Aktien würden auf die vorstehendeKapitalgrenze für Bezugsrechtsausschlüsse bei der Ausgabevon Schuldverschreibungen auf der Grundlage der Ermächtigungzu Tagesordnungspunkt 7 angerechnet, wenn dies während derLaufzeit der Ermächtigung zur Ausgabe vonSchuldverschreibungen geschieht.Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfallsorgfältig prüfen, ob sie von einer der Ermächtigungen zurAusgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen werden. EineAusnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenndies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsratsim wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damitihrer Aktionäre liegt.Der Vorstand wird die jeweils nächste ordentlicheHauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehendenErmächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten.III. Weitere Angaben zur EinberufungVoraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und dieAusübung des StimmrechtsZur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtssind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregistereingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldethaben.Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Spracheverfasst sein und der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor derHauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag desZugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens amMittwoch, dem 15. Februar 2017, 24:00 Uhr,zugehen, und zwar unter der nachfolgend genannten AdresseDeutsche Beteiligungs AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.deoder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschütztenAktionärsportals auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017Aktionäre, die die Möglichkeit der Anmeldung über das Aktionärsportalnutzen möchten, benötigen persönliche Zugangsdaten. Aktionäre könnendiese Zugangsdaten den ihnen mit der Einladung auf dem Postwegübersandten Unterlagen entnehmen. Aktionäre, die sich für denelektronischen Versand der Einladung zur Hauptversammlung registrierthaben, bekommen keine Zugangsdaten zugesandt.Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG alsAktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Daherist für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einemTeilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechteder Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich.Bitte beachten Sie, dass aus arbeitstechnischen Gründen im Zeitraumvom Ablauf des 15. Februar 2017, 24:00 Uhr (sogenanntes TechnicalRecord Date), bis zum Ablauf des Tages der Hauptversammlung keineUmschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (sogenannterUmschreibungsstopp). Der Stand des Aktienregisters am Tag derHauptversammlung entspricht deshalb dem Stand am 15. Februar 2017,24:00 Uhr. Aktionäre können trotz des Umschreibungsstopps über ihreAktien verfügen. Jedoch können Erwerber von Aktien, derenUmschreibungsanträge nach dem 15. Februar 2017 bei der Gesellschafteingehen, Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien nur dannausüben, wenn sie sich insoweit von dem noch im Aktienregistereingetragenen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübungermächtigen lassen. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft,die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden dahergebeten, Umschreibungsanträge so schnell wie möglich zu stellen.Verfahren für die Stimmabgabe durch einen BevollmächtigtenAktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen,können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einenBevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigungoder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fallsind die Eintragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldungzur Hauptversammlung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eineAktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktGgleichgestellten Personen erteilt werden, ihr Widerruf und derNachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen derTextform als der gesetzlich für börsennotierte Gesellschaftenvorgeschriebenen Form. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kanngegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschafterfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteiltenVollmacht kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, dassder Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an derEinlasskontrolle vorweist oder der Gesellschaft der Nachweis übersandtwird.Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft,des Widerrufs einer bereits erteilten Vollmacht und die Übermittlungdes Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Telefax oder perE-Mail bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:Deutsche Beteiligungs AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.deEbenso steht dafür das passwortgeschützte Aktionärsportal auf derInternetseite der Gesellschaft unter https://www.dbag.de/hv-2017 zurVerfügung.Erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber derGesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über dieErteilung der Vollmacht.Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werdenkann, wird den Aktionären, die die Einladung auf dem Postweg erhalten,mit dieser übersandt und befindet sich auch auf der Eintrittskarte.Ein entsprechendes Formular steht ebenfalls auf der Internetseite derGesellschaft unter https://www.dbag.de/hv-2017 zum Download zurVerfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kanndie Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungenund anderen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktGgleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den Widerruf undden Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheitengelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fallrechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution überForm und Verfahren der Vollmachterteilung abzustimmen.Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannteStimmrechtsvertreterDie Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaftbenannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung mit derStimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von derGesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilenmöchten, müssen nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregistereingetragen sein und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden.Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben dasStimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung ausschließlichweisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von derGesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zurStimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmacht- undWeisungserteilung an die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter wird den Aktionären, die die Einladung auf demPostweg erhalten, mit dieser übersandt und befindet sich auch auf derEintrittskarte. Ein entsprechendes Formular steht ebenfalls auf derInternetseite der Gesellschaft unter https://www.dbag.de/hv-2017 zumDownload oder in elektronischer Form über das passwortgeschützteAktionärsportal zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die vonder Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen derGesellschaft in Textform übermittelt werden.Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterbereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zurorganisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebstWeisungen unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung nach denvorstehenden Bestimmungen spätestens bis Dienstag, den 21. Februar2017, 18:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail anfolgende AdresseDeutsche Beteiligungs AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.deoder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschütztenAktionärsportals auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 zu übermitteln.Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter schließt eine persönliche Teilnahme an derHauptversammlung nicht aus. Möchte ein Aktionär trotz bereitserfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigtenteilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönlicheTeilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf derVollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.Die für die Bevollmächtigung zur Verfügung gestellten Formulare sehenentsprechende Erklärungen vor.Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die nach den vorstehendenBestimmungen im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitigzur Hauptversammlung angemeldet haben sowie zur Hauptversammlungerschienen sind, an, die von der Gesellschaft benanntenStimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung desStimmrechts zu bevollmächtigen.Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurStimmrechtsvertretung werden den Aktionären zusammen mit der Einladungzugesandt. Entsprechende Informationen sind auch auf der Internetseiteder Gesellschaft unter https://www.dbag.de/hv-2017 einsehbar.Verfahren für die Stimmabgabe durch BriefwahlAktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmenihre Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, im Wegeder Briefwahl abzugeben. Auch in diesem Fall sind die Eintragung imAktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung des Aktionärs nach denvorstehenden Bestimmungen erforderlich. Briefwahlstimmen, die keinerordnungsgemäßen Anmeldung zugeordnet werden können, sindgegenstandslos. Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf dieAbstimmung über die in der Einberufung bekanntgemachtenBeschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat (einschließlicheiner darin angekündigten möglichen Anpassung des Beschlussvorschlagszur Gewinnverwendung an die bei Beschlussfassung aktuelle Anzahldividendenberechtigter Aktien) und auf mit einer etwaigen Ergänzungder Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachteBeschlussvorschläge von Aktionären beschränkt.Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich oder im Wegeelektronischer Kommunikation und muss unbeschadet der rechtzeitigenAnmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen spätestens bis Dienstag,den 21. Februar 2017, 18:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangensein.Aktionäre, die ihre Stimme durch Briefwahl abgeben wollen, werdengebeten, für die Briefwahl entweder das ihnen mit der Einladung aufdem Postweg übersandte Formular, das Formular auf der Eintrittskarteoder das auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 abrufbare Formular zu verwenden und diesesvollständig ausgefüllt per Post, per Telefax oder per E-Mail anfolgende Adresse zu übermittelnDeutsche Beteiligungs AGc/o Computershare Operations Center80249 MünchenTelefax: +49 89 30903-74675E-Mail: anmeldestelle@computershare.deoder ihre Stimme per Briefwahl über das passwortgeschützteAktionärsportal auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 abzugeben. In allen Fällen gilt dievorstehend genannte Eingangsfrist. Die Änderung oder der Widerrufbereits erteilter Briefwahlstimmen ist bis zu dem vorstehend genanntenZeitpunkt auf gleichem Wege möglich.Weitere Einzelheiten zur Briefwahl ergeben sich aus dem mit derEinladung auf dem Postweg übersandten Formular. EntsprechendeInformationen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 abrufbar.Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nichtaus. Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durchBriefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch einenBevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so giltdie persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigtenals Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. Die fürdie Briefwahl zu verwendenden Formulare sehen entsprechendeErklärungen vor.Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen unddiesen gemäß § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktGgleichgestellte Personen und Institutionen können sich der Briefwahlbedienen.Rechte der AktionäreAnträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil desGrundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen,können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf dieTagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuenGegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss derGesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei derTag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnensind), also spätestens bisSonntag, den 22. Januar 2017, 24:00 Uhr,zugehen. Wir bitten, solche Verlangen an folgende Adresse zu richten:Deutsche Beteiligungs AGVorstandBörsenstraße 160313 Frankfurt am MainGegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127AktGAktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlagvon Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt derTagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfernübersenden. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktGGegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründungund einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseiteder Gesellschaft unter https://www.dbag.de/hv-2017 zugänglich, wennihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor derHauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag desZugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bisDienstag, den 7. Februar 2017, 24:00 Uhr,unter der nachstehend angegebenen Adresse zugegangen sind:Deutsche Beteiligungs AGBörsenstraße 160313 Frankfurt am MainTelefax: +49 69 95787-199 oder -391E-Mail: hauptversammlung@dbag.deAnderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. FürVorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gelten dievorstehenden Regelungen gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge vonAktionären müssen jedoch nicht begründet werden.Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaftunter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwaweil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigenBeschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung einesGegenantrags (oder eines Wahlvorschlags, wenn dieser begründet wird)braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehrals 5.000 Zeichen umfasst. Eine Veröffentlichung von Wahlvorschlägenvon Aktionären kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällenauch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübtenBeruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auchwenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind,in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dortmündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht eines jedenAktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu denverschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohnevorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibtunberührt.Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktGJedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in derHauptversammlung mündlich gestelltes Verlangen in der Hauptversammlungvom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben,soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands derTagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sichauch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage desKonzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, dader Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch derKonzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden.Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in §131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung derAuskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist,der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nichtunerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 16 Abs. 3 der Satzung kannder Versammlungsleiter neben dem Rede- auch das Fragerecht derAktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er kann insbesondere zuBeginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einenzeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, füreinzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner oderFragesteller festsetzen.Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseiteder GesellschaftDen Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zurHauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttps://www.dbag.de/hv-2017 zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zuden Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, §131 Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls auf der vorstehend genanntenInternetseite der Gesellschaft.Übertragung der HauptversammlungEs ist beabsichtigt, die Hauptversammlung gemäß der Ermächtigung in §16 Abs. 4 unserer Satzung vollständig in Ton und Bild im Internet zuübertragen und so öffentlich zu machen.Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung derHauptversammlungDas Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt derEinberufung 53.386.664,43 EUR und ist in 15.043.994 Aktien eingeteilt,die alle in gleichem Umfang stimm- und dividendenberechtigt sind undjeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Aktien undStimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgtdamit 15.043.994.Frankfurt am Main, im Januar 2017Deutsche Beteiligungs AGDer Vorstand---------------------------------------------------------------------------11.01.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: Deutsche Beteiligungs AGBörsenstraße 160313 Frankfurt am MainDeutschlandE-Mail: hauptversammlung@dbag.deInternet: http://www.dbag.deEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------535605 11.01.2017