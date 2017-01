DGAP-Adhoc: BB Biotech AG mit Verlust im Geschäftsjahr 2016

DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): GewinnwarnungBB Biotech AG mit Verlust im Geschäftsjahr 201613.01.2017 / 18:10 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Medienmitteilung vom 13. Januar 2017BB Biotech AG mit Verlust im Geschäftsjahr 2016Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit der Ad-hoc-Publizitätspflicht bereits heute über die Ergebnisentwicklung für dasGeschäftsjahr 2016.Nach einem sehr volatilen Jahr für den Biotechnologieaktienmarkt weist dieBB Biotech AG für das Geschäftsjahr 2016 basierend auf den noch nichtgeprüften konsolidierten Zahlen einen Verlust von rund CHF 802 Millionenaus (Gewinn von CHF 653 Millionen im Vorjahr).Der Aktienkurs ist im Geschäftsjahr 2016 in CHF um 0.3% bzw. in EUR um 1.9%gestiegen.Als Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Ergebnis dieAktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.Die ordentliche Berichterstattung zum Portfolio wird am 20. Januar 2017 undzum vollständigen Geschäftsbericht am 17. Februar 2017 veröffentlicht.Für weitere Informationen:Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, SchweizTanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.chwww.bbbiotech.comUnternehmensprofilBB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im WachstumsmarktBiotechnologie und ist heute einer der weltweit grössten Anleger in diesemSektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italiennotiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotiertenGesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartigerMedikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sichBB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. DerVerwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle undwissenschaftliche Erfahrung.---------------------------------------------------------------------------13.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Sprache: DeutschUnternehmen: BB BIOTECH AGSchwertstrasse 68200 SchaffhausenSchweizTelefon: +41 52 624 08 45Fax: +41 1 267 67 01E-Mail: info@bbbiotech.comInternet: www.bbbiotech.chISIN: CH0038389992WKN: A0NFN3Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart; SIXEnde der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------536365 13.01.2017 CET/CEST