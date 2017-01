DGAP-Adhoc: BB Biotech AG registra una perdita al termine dell"esercizio 2016

DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Parola (s): Previsione degli utiliBB Biotech AG registra una perdita al termine dell"esercizio 201613.01.2017 / 18:10 CET/CESTComunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi dell"Art. 17 MAR,trasmesse da DGAP - un servizio di EQS Group AG.L"emittente è responsabile del contenuto del comunicato.---------------------------------------------------------------------------Comunicato stampa del 13 gennaio 2017BB Biotech AG registra una perdita al termine dell"esercizio 2016In conformità alla regolamentazione in materia di pubblicità ad hoc, BBBiotech AG (ISIN CH0038389992) rende note già oggi le seguenti informazionirelative ai suoi risultati dell"esercizio 2016.Al termine di un anno altamente volatile per il settore dellebiotecnologie, BB Biotech AG, sulla base dei dati consolidati non ancorasottoposti a revisione, ha chiuso l"esercizio 2016 con una perdita pari acirca CHF 802 milioni (a fronte di un utile di CHF 653 milionidell"esercizio precedente).Nello stesso arco temporale, il valore azionario è cresciutorispettivamente dello 0.3% in CHF e dell"1.9% in EUR.In quanto Società di partecipazioni, il risultato operativo di utile/perdita riflette l"andamento dei corsi azionari delle aziende detenute inportafoglio.La pubblicazione del Portafoglio Investimenti è in programma per il 20gennaio 2017, mentre il Rapporto Annuale completo verrà diffuso il 17febbraio 2017.Per ulteriori informazioniLuca Fumagalli, telefono +39 02 72 14 35 38, e-mail luca.fumagalli@bm.comMaria-Grazia Alderuccio, telefono +41 44 267 67 14, e-mail mga@bellevue.chwww.bbbiotech.comProfilo aziendaleBB Biotech acquista partecipazioni in società attive nel settore biotech,caratterizzato da un"elevata crescita, ed è oggi uno dei maggioriinvestitori in questo comparto. BB Biotech è quotata sulle borse valori diSvizzera, Germania e Italia. La focalizzazione delle partecipazioni èincentrata sulle società biotech quotate in borsa specializzate nellosviluppo e nella commercializzazione di farmaci innovativi. Ai fini dellaselezione delle partecipazioni, BB Biotech fa affidamento sull"analisifondamentale di medici e biologi molecolari di rinomata fama. Il Consigliodi Amministrazione vanta inoltre una pluriennale esperienza in campo siaindustriale che scientifico.---------------------------------------------------------------------------13.01.2017 CET/CEST I servizi di distribuzione di DGAP comprendonoinformazioni privilegiate, notizie finanza e comunicati stampa.Archiviomedia al http://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Lingua: ItalianoSocietà: BB BIOTECH AGSchwertstrasse 68200 SchaffhausenSchweizTelefono: +41 52 624 08 45Fax: +41 1 267 67 01E-mail: info@bbbiotech.comInternet: www.bbbiotech.chISIN: CH0038389992Numero di Sicurezza: A0NFN3Elencati: Regulierter Markt in Frankfurt (PrimeStandard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; SIXFine annuncio DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------536365 13.01.2017 CET/CEST