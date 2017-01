DGAP-Ad-hoc: msg life ag / Schlagwort(e): Übernahmeangebot





msg life ag: Erwerbsangebot durch Hauptaktionärin an msg life-Aktionäre angekündigt, Delisting der msg life-Aktien beabsichtigt





16.01.2017 / 14:29 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





msg life ag: Erwerbsangebot durch Hauptaktionärin an msg life-Aktionäre

angekündigt, Delisting der msg life-Aktien beabsichtigt

(Leinfelden-Echterdingen, den 16. Januar 2017) - Die Hauptaktionärin der

msg life ag, die msg systems AG, die aktuell ca. 49,09 % der Aktien der msg

life ag hält, hat dem Vorstand der msg life ag heute mitgeteilt, ein

freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle Aktien der msg life ag

abgeben zu wollen. Den Aktionären soll der gesetzlich vorgeschriebene

Mindestpreis angeboten werden.

msg life beabsichtigt, zu gegebener Zeit nach Veröffentlichung der

Angebotsunterlage ein Delisting der Aktien der msg life ag durchzuführen

und hierzu einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Eine

Einführung der msg life-Aktien an einem anderen regulierten Markt oder

einer anderen Handelsplattform wird nicht angestrebt.

Der Vorstand der msg life ag begrüßt nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat

das geplante Vorgehen.

Emittent:

msg life ag



Investor Relations



Humboldtstraße 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49 711 94958-0



E-Mail: investor.relations‎@msg-life.com

Internet: www.msg-life.com



WKN 513010, ISIN DE0005130108



Börsenplätze: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Kontakt:

Frank Fahrner



Public & Investor Relations



msg life ag



Humboldtstraße 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: +49 711 94958-9730



Fax: +49 711 94958-9658

E-Mail: frank.fahrner@msg-life.com















