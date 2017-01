Stöhr & Co. Aktiengesellschaft i. L.

Fulda







Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung



Sehr geehrte Damen und Herren,





hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 23. Februar 2017, um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen des Notars Dr. Matthias Horbach c/o Rechtsanwaltskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP,

An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der STÖHR & Co. AG i. L. ein.





I. TAGESORDNUNG







1. Vorlage der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Liquidationsschlussbilanz für

die Abwicklungszeit vom 1. Januar 2016 bis zum 25. November 2016 einschließlich des erläuternden Berichts des Abwicklers gemäß

§ 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetzes (AktG) zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie Vorlage des

Berichts des Aufsichtsrats und die Vorlage der Schlussrechnung vom 16. Januar 2017 für den Abschluss der Liquidation.





Die vorstehenden Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der STÖHR & Co. AG i.

L. unter http://www. stoehr- ag.de/ag/de/start.php?content=investor_hv zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung am 23. Februar 2017 zugänglich gemacht und mündlich

erläutert.





2. Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz für die Abwicklungszeit vom 1. Januar 2016 bis zum

25. November 2016.





Da die STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L. durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 aufgelöst wurde, obliegt

die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz für die Abwicklungszeit vom 1. Januar 2016 bis zum 25. November 2016 der Hauptversammlung,

§ 270 Abs. 2 Satz 1 AktG analog.



Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Liquidationsschlussbilanz für die Abwicklungszeit vom 1. Januar 2016 bis zum 25. November 2016 wird entsprechend dem vorgelegten

Entwurf festgestellt.





3. Beschlussfassung über die Billigung der Schlussrechnung.





Da die STÖHR & Co. AG i. L. durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Juni 2009 aufgelöst wurde, obliegt die Billigung

der Schlussrechnung der Hauptversammlung, § 273 i. V. m. § 270 Abs. 2 Satz 1 AktG analog.



Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Schlussrechnung wird entsprechend dem vorgelegten Entwurf gebilligt.



4. Beschlussfassung über die Verwendung des nach der abschließenden Vermögensverteilung verbleibenden Sockelbetrags in Höhe

von ca. 36.000,00 EUR.





Nach der abschließenden Vermögensverteilung ist gemäß der Schlussrechnung ein Sockelbetrag in Höhe von ca. 36.000,00 EUR verblieben.

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgenannte Sockelbetrag wird zugunsten der Loheland-Stiftung, 36093 Künzell, gespendet.



5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.





Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.



6. Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers.





Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler Entlastung zu erteilen.



II. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE







1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte





Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger

16.400.000,00 EUR und ist eingeteilt in 6.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital

von je 2,5625 EUR und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme-

und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger dementsprechend

6.400.000 Stück.





2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts





Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen

Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tags vor der Hauptversammlung, das heißt Donnerstag, den 2. Februar 2017, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionärinnen/Aktionäre der Gesellschaft sind und sich in Textform in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung

anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag

erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis Donnerstag, den 16. Februar 2017, 24:00 Uhr (Anmeldefrist) der STÖHR & Co. AG i. L. unter der Anschrift





STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L.



c/o Commerzbank AG

GS-MO 3.1.1 General Meetings

60261 Frankfurt

Telefax: +49 69 136-26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com



zugehen.



3. Bedeutung des Nachweisstichtags





Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionärin/Aktionär

nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag

haben hierfür keine Bedeutung. Aktionärinnen/Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können

somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionärinnen/Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis

erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie

die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien

und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.





4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte





Aktionärinnen/Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum

Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.



Auch in diesem Fall bedarf es der fristgerechten Anmeldung durch die Aktionärin/den Aktionär oder den Bevollmächtigten nach

den vorstehenden Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der

Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut, ein ihm gemäß § 135 Abs. 10 AktG i. V. m.

§ 125 Abs. 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs.

8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Der Nachweis der Bevollmächtigung ist der

Gesellschaft vorzulegen oder elektronisch an die unten genannte E-Mail-Adresse zu übermitteln. Aktionärinnen/Aktionäre können

dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden, die sie von ihrem depotführenden Institut erhalten.



Ausnahmen von der Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen

oder Institutionen bestehen, vgl. §§ 135, 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionärinnen/Aktionäre, sich bezüglich

der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen

zu wenden und sich mit ihnen abzustimmen.



Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionärinnen/Aktionären an, dass sie sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterinnen/Stimmrechtsvertreter,

die von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

bevollmächtigt werden, müssen ihnen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen

ist die Vollmacht unzulässig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt

eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Die Vollmachten

und Stimmrechtsweisungen können vor der Hauptversammlung bis spätestens Mittwoch, den 22. Februar 2017, 24:00 Uhr durch Übersendung per Telefax oder per E-Mail an folgende Anschrift der Gesellschaft





STÖHR & Co. Aktiengesellschaft i. L. - Aktionärsservice -



Edelzeller Straße 44, 36043 Fulda

Telefax: +49 661 103-17716

E-Mail: office@kap.de



unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare erteilt werden.

Diese Formulare sind unter der Internetadresse

http://www.stoehr-ag.de/ag/de/start.php?content=investor_hv

erhältlich.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann auch dadurch geführt werden, dass die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung

an der Einlasskontrolle vorgewiesen wird. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterinnen/Stimmrechtsvertreter

ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.





5. Angaben zu den Rechten der Aktionärinnen und Aktionäre





Die weitergehenden Erläuterungen und Einzelheiten über die Ausübung der Rechte der Aktionärinnen/Aktionäre gemäß § 121 Abs.

3 Ziffer 3 in Verbindung mit §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen den Aktionärinnen/Aktionären von der Einberufung

der ordentlichen Hauptversammlung an auf dem Internetportal der Gesellschaft unter



http://www.stoehr-ag.de/ag/de/start.php?content=investor_hv zur Verfügung.

Für die Ausübung der Rechte im Einzelnen müssen folgende Fristen beachtet werden:



a) Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG





Das Verlangen der Aktionärinnen/Aktionäre, Gegenstände auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu machen, muss der Gesellschaft

bis spätestens Montag, den 23. Januar 2017, 24:00 Uhr zugehen.





b) Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG





Nach §§ 126, 127 AktG zu behandelnde Anträge und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, den 8. Februar 2017, 24:00 Uhr zugehen.





c) Auskunftsrechte nach § 131 Abs. 1 AktG





Das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG kann nur in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Um die sachgerechte Beantwortung

zu erleichtern, werden Aktionärinnen/Aktionäre und Aktionärsvertreterinnen/Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung

Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die auf Seite 5 genannte Adresse zu übersenden.

Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.





6. VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DEM INTERNETPORTAL DER GESELLSCHAFT





Die gemäß § 124a Satz 1 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machenden Informationen, insbesondere die

Einberufung der Hauptversammlung, die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, Anträge von Aktionärinnen/Aktionären

und weitere Informationen stehen im Internet unter



http://www.stoehr-ag.de/ag/de/start.php?content=investor_hv

zur Verfügung.

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.



7. BEKANNTMACHUNG DER EINLADUNG





Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat werden am

16. Januar 2017 im Bundesanzeiger und in der gesamten Europäischen Union veröffentlicht.







Fulda, Januar 2017

STÖHR & Co. AG i. L.

Dr. Stefan Geyler

Abwickler