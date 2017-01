DGAP-Ad-hoc: ALNO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung





ALNO Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat stimmt Restrukturierungsprogramm zu





19.01.2017 / 17:48 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Der Aufsichtsrat der ALNO AG hat dem Restrukturierungsprogramm des

Vorstands in seiner heutigen Sitzung zugestimmt. Das Programm fokussiert

sich auf die Verwaltung. Ziel ist es, alle Prozesse zu optimieren und eine

deutliche Kostensenkung zu erreichen. Im Zuge der Restrukturierung und

Neuorganisation ist der Abbau von etwa 250 inländischen und etwa 100

Stellen in den ausländischen Konzerngesellschaften geplant. Dies soll zu

einer jährlichen Reduzierung der Personalkosten von mindestens 20 Millionen

Euro führen. Mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen soll in 2017 das EBITDA

deutlich positiv sein.













