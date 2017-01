DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme





Aves One AG: Ausübung der Greenshoe Option





23.01.2017 / 20:30







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Corporate News



Ausübung der Greenshoe Option



Hamburg, 23. Januar 2017 - Die Aves One AG wurde von der quirin bank AG als Stabilisierungsmanager der bereits durchgeführten Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen samt gleichzeitiger Notierungsaufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse heute darüber informiert, dass die quirin bank AG die sich auf bis zu 297.000 Aktien beziehende Greenshoe Option, die der Bank im Rahmen der Kapitalerhöhung eingeräumt wurde, im Umfang von 297.000 Aktien vollständig ausgeübt hat. Die Greenshoe-Aktien wurden per Wertpapierleihe von einem Altaktionär zur Verfügung gestellt.



"Wir freuen uns über die positive Nachfrage, die erfolgreiche Zuteilung der Aktien aus der Kapitalerhöhung und die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Der gestiegene und nun stabile Kursverlauf zeigt, dass unsere Aktien nachhaltig im Markt platziert sind. Es unterstreicht weiterhin das langfristige Interesse unserer Aktionäre und das Vertrauen in die weiteren Entwicklungschancen der Aves One Gruppe", erklärt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG.



Weitere Informationen: www.avesone.com



Kontakt



Aves One AG



Jürgen Bauer, Vorstand



T +49 (40) 696 528 350



F +49 (40) 696 528 359



E ir@avesone.com

























23.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de