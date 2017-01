DGAP-Ad-hoc: NANOGATE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis





Göttelborn, 26. Januar 2017. Die Nanogate AG, ein weltweit führender

Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten,

erhöht ihre Umsatzprognose für 2017. Demnach soll der Konzernumsatz auf

mehr als 160 Mio. Euro statt der bislang erwarteten mindestens 150 Mio.

Euro zulegen. Für das Konzern-EBITDA im Geschäftsjahr 2017 erwartet

Nanogate trotz Transaktions- und Integrationskosten einen Anstieg auf

mindestens 18 Mio. Euro. Grund für die höhere Umsatzprognose ist die

nunmehr ganzjährige Konsolidierung der neuen Mehrheits-Beteiligung Nanogate

Jay Systems LLC, nachdem ursprünglich eine Konsolidierung erst zum 1. April

2017 erwartet worden war. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 übertraf

Nanogate nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen mit einem Konzernumsatz

von rund 110 Mio. Euro seine ursprüngliche Planung. Das Konzern-EBITDA

stieg wie angekündigt trotz Transaktions- und Integrationskosten für zwei

Übernahmen auf mehr als 12 Mio. Euro.

Weitere Informationen sind der heute ebenfalls veröffentlichten

Pressemitteilung zu entnehmen.



Nanogate AG:



Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für

designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster

optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.100

Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte

Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen

Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.



Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus,

Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Fresenius, Jaguar,

Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden

bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die Nanogate-Gruppe

ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten

vertreten. Zum Konzern zählen die Nanogate Eurogard Systems B.V., die

Nanogate GfO Systems AG, die Nanogate Industrial Systems GmbH, die Nanogate

Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V. und die

Nanogate Vogler Systems GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate

PD Systems GmbH und an der Nanogate Goletz Systems GmbH. Außerdem hält

Nanogate eine Mehrheits-Beteiligung an der US-Gesellschaft Nanogate Jay

Systems LLC. Darüber hinaus bestehen Vertriebsgesellschaften in den USA und

in der Türkei.



Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen KunststoffKomponenten

die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie

Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive

Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur

und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte

Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die

Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und

Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster

Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer

Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers

(innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative

Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.



Disclaimer:



Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind

nicht und werden nicht öffentlich angeboten.



This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.





