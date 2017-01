DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung





MAX 21 AG: BARKAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Weiterstadt, 27. Januar 2017 - Die MAX 21 AG hat die am 09. Januar 2017

bekanntgegebene befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der

Hauptversammlung vom 30. August 2016 erfolgreich vorzeitig beendet.

Von den 2.500.000 Stück angebotenen neuen Aktien mit

Gewinnanteilsberechtigung ab 01.01.2016 wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung mittelbar über die biw Bank für Investments und

Wertpapiere AG, Frankfurt am Main, von bisherigen und neuen

institutionellen Investoren sämtliche 2.500.000 Stück neue Aktien zu einem

Ausgabepreis in Höhe von 1,72 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer

prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3

Wertpapierprospektgesetz (WpPG) gezeichnet. Dabei übertraf das

Zeichnungsinteresse die maximal zur Verfügung stehende Anzahl von 2.500.000

Stück neuer Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des

Hauptversammlungsbeschlusses vom 30. August 2016 und zu einem leicht über

dem als Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag in Höhe von 1,70 Euro je

Aktie; das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der

Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf EUR 4,3 Mio.

Wegen des großen Zeichnungsinteresses hat die bindende Zeichnung des

Aufsichtsratsvorsitzenden Götz Mäuser aus einem hard underwriting agreement

vom 09.01.2017 von neuen Aktien bis zu einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR

2,065 Mio. nicht stattgefunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat aber

dennoch eine Zeichnung von 950.000 Stück neue Aktien vorgenommen.

Nach Vornahme der noch ausstehenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das

Handelsregister wird das Grundkapital der MAX 21 AG dann EUR 16.051.213,00,

eingeteilt in Stück 16.051.213 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne

Nennwert, betragen.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden nach erfolgter Eintragung

in das Handelsregister kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry

Standard (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen

werden.



Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX 21 AG



Nils Manegold, Vorstand



Robert-Koch-Straße 9



64331 Weiterstadt



Tel.: +49 (0) 6151 629 10 11



E-Mail: nils.manegold@max21.de



Internet: www.max21.de



Über die MAX 21 AG

Die MAX 21 AG ist eine 2004 gegründete Technologie-Holding, die in die

Themenfelder sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation

investiert. Die Positionierung erfolgt in den Branchen digitale

Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen.

Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die beiden Kernbeteiligungen

Binect GmbH und KeyIdentity GmbH abgegrenzt. Binect ist insbesondere im

Bereich der hybriden und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen

der Schwerpunkt der KeyIdentity auf IT-Security-Consulting und

Anmeldesicherheit über adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX 21 AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse

notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).















