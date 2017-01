DGAP Stimmrechtsmitteilung: TTL Information Technology AG





TTL Information Technology AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung





27.01.2017 / 15:49





Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Mitteilung gemäß § 27a Abs. 1 WpHG (wesentliche Beteiligung)





Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmitteilung nach §§ 21, 24 WpHG (Konzernmitteilung) von Prof. Dr. Gerhard Schmidt vom 09.01.2017 teile ich Ihnen im eigenen Namen und zugleich auch im Namen jeweils der GCS Verwaltungs GmbH, GR Capital GmbH, TR Asset Management GmbH und AR Holding GmbH (zusammen die "Meldepflichtigen") gemäß § 27a Abs. 1 WpHG Folgendes mit:





a) Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.





b) Abhängig von den Marktbedingungen und der Geschäftslage des Emittenten beabsichtigen die Meldepflichtigen, innerhalb der nächsten 12 Monate gegebenenfalls weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.





c) Die Meldepflichtigen streben keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.





d) Die Meldepflichtigen streben keine wesentliche Änderung der Dividendenpolitik an. Eine Änderung der Kapitalstruktur des Emittenten, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung, ist derzeit nicht beabsichtigt.





Soweit Stimmrechte durch die AR Holding GmbH erworben wurden, teilen wir gemäß § 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG mit, dass hierfür Eigenmittel verwendet wurden. Bei den übrigen Meldepflichtigen erfolgte der Erwerb der Stimmrechte lediglich als Folge der Zurechnung von Stimmrechten gemäß § 22 WpHG, so dass zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte insoweit weder Eigen- noch Fremdmittel aufgewendet wurden.





Prof. Dr. Gerhard Schmidt





























