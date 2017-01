DGAP-Ad-hoc: Dürkopp Adler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis





Dürkopp Adler AG: Vorstand gibt vorläufige, nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt





27.01.2017 / 16:28 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

Vorstand gibt vorläufige, nicht testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2016

bekannt

Der Vorstand gibt die vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das

Geschäftsjahr 2016 für den Dürkopp Adler-Konzern nach IFRS und für die

Dürkopp Adler AG nach HGB bekannt. Der vorläufige Konzern-Umsatz liegt bei

148,8 Mio. EUR (143,5 Mio. EUR Vorjahr, angepasste Vorjahreszahl aufgrund

Ausweisänderungen von Umsatzerlösen), das Konzern-EBT bei 31,4 Mio. EUR

(28,7 Mio. EUR Vorjahr) und das Konzern-EBIT bei 31,8 Mio. EUR (29,5 Mio.

EUR Vorjahr). Der vorläufige Umsatz der Dürkopp Adler AG liegt bei 117,7

Mio. EUR (108,0 Mio. EUR Vorjahr), das EBT bei 25,4 Mio. EUR (23,2 Mio. EUR

Vorjahr) und das EBIT bei 26,2 Mio. EUR (24,3 Mio. EUR Vorjahr).

Die in dieser Mitteilung genannten vorläufigen, nicht testierten Zahlen

stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des

Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des

Jahresabschlusses für die Dürkopp Adler AG und den Dürkopp Adler Konzern

durch den Aufsichtsrat. Sie können sich bis zur Veröffentlichung des

geprüften Jahres- und Konzernabschlusses noch ändern.

Die Dürkopp Adler AG veröffentlicht ihren Konzern- und Einzelabschluss

wie angekündigt am 08.03.2017.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Dürkopp Adler AG



Thomas Vogel



Leiter Finanzen & Controlling



Potsdamer Straße 190



33719 Bielefeld



Tel.: +49 (0) 521 925 2287



Fax: +49 (0) 521 925 2645



vogelt@duerkopp-adler.com















27.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de