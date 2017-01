DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung





Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft

Andernach

ISIN DE0005658009







EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG





Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,



wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Andernach, die am Freitag,

dem 10. März 2017, 10:00 Uhr, im Hotel Pullman Cologne, Helenenstraße 14, 50667 Köln, stattfindet.







I. Tagesordnung





1.





Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015/2016, des erläuternden Berichts

des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats





Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 172 AktG am 11. November 2016 gebilligt

und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss und

Lagebericht, der Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sowie der Bericht des Aufsichtsrats

sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.





2.





Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015/16





Seit dem 1. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden

Geschäftstag fällig (§ 58 Absatz 4 Satz 3 AktG). Eine frühere Fälligkeit kann nicht vorgesehen werden (§ 58 Absatz 4 Satz

3 AktG).



Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 soll eine Dividende von 0,75 Euro zuzüglich eines Bonus in Höhe von 0,10

Euro je Stückaktie ausgeschüttet werden. Die Dividende soll am 15. März 2017 ausgezahlt werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von 14.983.475,32 Euro

wie folgt zu verwenden:







*

Ausschüttung einer Dividende von 0,75 Euro zuzüglich eines Bonus von 0,10 Euro je Stückaktie:

14.960.000,00 Euro

*

Vortrag auf neue Rechnung:

23.475,32 Euro



3.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/2016





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für

diesen Zeitraum zu erteilen.





4.





Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016





Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015/2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung

für diesen Zeitraum zu erteilen.





5.





Beschlussfassung über die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2015/2016





Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die entweder zusätzliche Organfunktionen bei Unternehmen des thyssenkrupp Konzerns innehaben

oder aber leitende Angestellte des thyssenkrupp Konzerns sind, erhalten keine Vergütung für ihre Aufsichtsratstätigkeit bei

der Gesellschaft. Der nachfolgende Vergütungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat betrifft daher nur konzernexterne Mitglieder

des Aufsichtsrats der Gesellschaft.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2015/2016 eine Vergütung für konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats

von 9.000,00 Euro und das Doppelte für den konzernexternen Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden vor.





6.





Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers





Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Essen, zum

Abschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2016/2017

zu wählen.





II.





Weitere Angaben zur Einberufung







Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte





Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital eingeteilt in 17.600.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt

eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

somit 17.600.000 Stück.





Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts





Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - persönlich oder durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur

diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 17. Februar 2017, 00:00 Uhr

(Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit

einem auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 3. März 2017 bei der

nachstehend genannten Stelle eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer

Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.













Anmeldestelle :

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft

c/o Commerzbank AG

GS-MO 3.1.1 General Meetings

Telefax: 069 136 26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com





Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die erforderliche Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des

Anteilsbesitzes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depotführendes

Institut zu wenden und dabei gleichzeitig eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung zu bestellen.



Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut

gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden.





Verfahren für die Stimmabgabe und Stimmrechtsvertretung





Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder

die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut, ein diesem

gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine Aktionärsvereinigung

oder eine dieser nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Zur Erteilung

der Vollmacht kann das zusammen mit der Eintrittskarte versandte Formular verwandt werden. Die Vollmacht kann auch elektronisch

per E-Mail - ehw@ehw.ag - oder per Fax - Nr. 02632 3097 15 2385 - unter Angabe der Eintrittskartennummer der Gesellschaft

übermittelt werden. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, von ihnen gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz

5 AktG gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten

Personen sind Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.



Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des

Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte

nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Vollmacht und Weisungen können vor der Hauptversammlung erteilt werden.





Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG





Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000 EUR am Grundkapital erreichen, das entspricht 195.313 Stückaktien,

können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine

Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 7. Februar 2017 schriftlich

zugegangen sein. Bitte richten Sie einen entsprechenden Antrag an die im nachfolgenden Abschnitt angegebene Adresse.





Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß den §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG





Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt und Vorschläge

von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht

werden sollen, sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge

werden nicht berücksichtigt.











Eisen- und Hüttenwerke AG

Herrn Torsten Ratschat

Koblenzer Straße 141

56626 Andernach





Bis spätestens zum Ablauf des 23. Februar 2017 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene

Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind, im Internet unter www.ehw.ag

oder www.eisenhuetten.de unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 23. Februar

2017 ebenfalls unter den genannten Internetadressen veröffentlicht.



Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten und Vorschläge

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft

zu stellen, bleibt unberührt.



Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht

übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden.





Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 AktG





Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich

der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.





Veröffentlichungen auf der Internetseite/Ergänzende Informationen





Diese Einladung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen

stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ehw.ag oder www.eisenhuetten.de über den Link "Hauptversammlung"

zur Verfügung. Die Einberufung ist am 30. Januar 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.









Andernach, im Januar 2017

Eisen- und Hüttenwerke

Aktiengesellschaft

DER VORSTAND













