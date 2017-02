DGAP-News: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie





Nikolaus von Blomberg wird Vorstandsmitglied bei VERIANOS



Frankfurt am Main, 01.02.2017 - Mit Wirkung zum 1. Februar 2017 ist Nikolaus von Blomberg zum Mitglied des Vorstands der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft bestellt worden. Seine Zuständigkeit umfasst zunächst die Bereiche Asset Management und Institutional Clients. Im Rahmen der aktuellen Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre zeichnete der neue Vorstand Aktien in Höhe von 8% des Grundkapitals des Unternehmens.







