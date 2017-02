DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges





IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt





01.02.2017 / 18:12 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.



IMMOFINANZ AG gibt Absicht zum Verkauf von ca. 4,5 Millionen BUWOG AG

Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt



IMMOFINANZ gibt ihre Absicht bekannt, etwa 4,5 Millionen Inhaberaktien (die

"Platzierungsaktien") der BUWOG AG (die "Gesellschaft") zu verkaufen. Die

Platzierungsaktien umfassen rund 4,5% des von der Gesellschaft begebenen

Grundkapitals.



Der Verkauf erfolgt im Rahmen des strategiekonformen Abbaus der Beteiligung

an der BUWOG AG. Der Verkaufserlös soll zur Reduktion von

Konzernverbindlichkeiten und damit zur Verbesserung der

Konzernfinanzierungskosten verwendet werden.



Die Platzierungsaktien werden institutionellen Investoren in einem

beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (die "Platzierung") angeboten, das

unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung gestartet wird.



Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird am Ende des

Bookbuilding-Prozesses festgelegt, und das Ergebnis der Platzierung wird so

rasch wie möglich danach verlautbart.



Nach Closing der Transaktion hält IMMOFINANZ voraussichtlich ca. 4,7

Millionen Stück BUWOG-Aktien, die den Wandelschuldverschreibungen 2017 und

2018 unterliegen.



Disclaimer:



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot

zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die

hier genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft oder

zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in

dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

Amerika statt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,

Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch

zum Kauf angeboten werden.



Über die IMMOFINANZ



Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in derzeit acht

Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die

IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO!

(Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen

darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,2

Mrd., das sich auf mehr als 350 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an

den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.

Weitere Information: http://www.immofinanz.com



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl



Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ



T +43 (0)1 88 090 2290



M +43 (0)699 1685 7290



communications@immofinanz.com I investor@immofinanz.com





