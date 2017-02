DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges





Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kooperiert bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen





01.02.2017 / 18:13 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG kooperiert bei

staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat heute bei der Deutsche Börse

AG wegen des Aktienerwerbs ihres Vorstandsvorsitzenden am 14. Dezember 2015

zur Umsetzung des vom Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossenen, neuen

Vorstandsvergütungsprogramms ermittelt. Das Programm sieht ein

Eigeninvestment des Vorstands in das Unternehmen vor. Das Unternehmen und

der Vorstandsvorsitzende kooperieren in vollem Umfang mit der

Staatsanwaltschaft.



Kontakt:



Kai Fischer



Group Communications



Deutsche Börse AG



Telefon: +49 69 211 1 86 73

Martin Halusa



Group Communications



Deutsche Börse AG



Telefon: +49 69 211 1 29 01

Grit Beecken



Group Communications



Deutsche Börse AG



Telefon: +352 2 43 3 23 75

E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com















