DGAP Stimmrechtsmitteilung: Probiodrug AG





Probiodrug AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung





03.02.2017 / 19:00





Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung







Probiodrug AG



Halle (Saale), Deutschland



Handelsregister: Amtsgericht Stendal, HRB 213719



ISIN: DE0007921835



Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG



Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG



1.



JPMorgan Funds SICAV, Senningerberg, Luxemburg, teilte unserer Gesellschaft gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 1. Februar 2017 mit, dass ihr Stimmrechtsanteil die Meldeschwelle von 3 % der Stimmrechte an der Probiodrug AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale), Deutschland, ISIN DE0007921835, am 30. Oktober 2014 überschritt und dass ihr Stimmrechtsanteil an der Probiodrug AG sich zu diesem Zeitpunkt auf 3,87 % (entsprechend 260.000 Stimmrechten) belief.



2.



JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., Senningerberg, Luxemburg, teilte unserer Gesellschaft gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 1. Februar 2017 mit, dass ihr Stimmrechtsanteil die Meldeschwelle von 3 % der Stimmrechte an der Probiodrug AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale), Deutschland, ISIN DE0007921835, am 30. Oktober 2014 überschritt und dass ihr Stimmrechtsanteil an der Probiodrug AG sich zu diesem Zeitpunkt auf 3,87 % (entsprechend 260.000 Stimmrechten) belief. 3,87 % (entsprechend 260.000 Stimmrechten) sind der JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Die Stimmrechte, die der JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. zuzurechnen sind, werden über die folgende Gesellschaft gehalten, deren Stimmrechtsanteil an der Probiodrug AG sich auf 3 % oder mehr beläuft: JPMorgan Funds SICAV.







Halle (Saale), im Februar 2017



Der Vorstand



























