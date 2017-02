DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis





GRENKE weiter auf Wachstumskurs - Konzern-Gewinn um 28 % gesteigert

- Konzern-Gewinn legt um 27,7 % auf 103,2 Mio. EUR zu

- Dividendenvorschlag von 1,75 EUR je Aktie

- Weiteres Wachstum 2017: Erwarteter Anstieg Neugeschäft Leasing

11-16 %; Factoring 12-20 %, Konzern-Gewinn 113-123 Mio. EUR

Baden-Baden, den 8. Februar 2017: Das zurückliegende Geschäftsjahr war für GRENKE erneut von profitablem Wachstum geprägt. Deutlich sichtbar wird dies am Konzern-Gewinn, der gegenüber Vorjahr um 27,7 % zulegte und mit 103,2 Mio. EUR nach 80,8 Mio. EUR einen neuen Bestwert markierte. Damit haben wir auch die im Zuge der Halbjahresberichterstattung angehobene Gewinn-Prognose von 98-102 Mio. EUR (zuvor: 93-98 Mio. EUR) vollumfänglich erreicht.

Auf der Ertragsseite profitierten wir weiterhin vom hohen, margenstarken Neugeschäft der jüngeren Vergangenheit sowie dem anhaltend niedrigen Zinsumfeld. In der Summe stiegen die Zinsen und ähnlichen Erträge aus dem Finanzierungsgeschäft um 9,2 % von 239,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 261,0 Mio. EUR an. Die Aufwendungen aus der Verzinsung der Refinanzierung reduzierten sich um 9,7 % von 47,8 Mio. EUR auf 43,2 Mio. EUR. Daraus ergab sich ein Anstieg des Zinsergebnisses um 13,9 % von 191,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 217,8 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Schäden, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr als Ergebnis unserer aktiven und risikoorientierten Margensteuerung um 7,2 % von 59,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 55,1 Mio. EUR reduzierten, belief sich das Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge auf 162,7 Mio. EUR nach 131,8 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme um 23,4 %. Die Schadenquote des Konzerns betrug 1,2 % nach 1,5 % im Vorjahr.

Erfreuliche Anstiege verzeichneten wir auch bei den Ergebnissen aus dem Service- und dem Neugeschäft. Die gute Neugeschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr führte bei beiden Positionen zu einer Zunahme um jeweils rund 17 %. Inklusive des tendenziell volatilen Verwertungsergebnisses, das 2016 negativ ausfiel (Verwertungsminderergebnis), konnten die operativen Erträge des Konzerns um 18,4 % von 232,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 274,8 Mio. EUR gesteigert werden.

Die durchschnittliche Anzahl der im GRENKE Konzern beschäftigten Personen erhöhte sich auch 2016 weiter. Sie nahm im Zuge unserer strategischen Expansion um 11,1 % auf 1.031 Beschäftigte zu, was wiederum 103 neuen Arbeitsplätzen entspricht. Daraus resultierte ein Anstieg der Gesamtvergütung bzw. der Summe aus fixen und variablen Personalaufwendungen um 11,8 %. Absolut betrachtet beliefen sie sich auf 70,6 Mio. EUR nach 63,2 Mio. EUR im Vorjahr.

Als weitere wesentliche Aufwandsposition nahm der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand des Konzerns um 10,8 % zu. Ausschlaggebend hierfür waren die wachstumsbedingt gestiegenen Kosten für Betrieb, Vertrieb und Verwaltung sowie die IT-Projektkosten, die im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus unserer Systeme spürbar zulegten. Das operative Ergebnis übertraf den Vorjahreswert von 109,3 Mio. EUR um 24,9 % und erreichte 136,5 Mio. EUR. Ausgehend von dem zuvor bereits erwähnten Rekordgewinn des Konzerns ergab sich ein Ergebnis je Aktie von 6,87 EUR nach 5,43 EUR im Vorjahr.

Gewohnt solide zeigte sich zum Stichtag 31. Dezember 2016 auch die Bilanzstruktur des Konzerns. Die Eigenkapitalquote lag mit 17,4 % leicht oberhalb des Stands zum Geschäftsjahresende 2015 von 17,0 % und damit auch über unserer langfristigen Zielmarke von mindestens 16 %.

Vor dem Hintergrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung 2016 und der weiterhin guten Perspektiven schlagen Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung der GRENKE AG am 11. Mai 2017 eine Dividende in Höhe von 1,75 EUR je Aktie vor. Im Vorjahr wurde 1,50 EUR je Aktie ausgeschüttet.

Kennzahlen GRENKE

2016

2015

Neugeschäft GRENKE Gruppe Leasing in Mio. EUR*

1.592,5

1.359,9

Neugeschäft GRENKE Gruppe Factoring in Mio. EUR

356,2

324,6

Existenzgründungsfinanzierung GRENKE Bank in Mio. EUR

25,3

19,6

Deckungsbeitrag 2 (DB2) Marge des Neugeschäfts*

GRENKE Gruppe Leasing in %

16,7

18,1

Gewinn GRENKE Konzern in Mio. EUR

103,2

80,8

Cost-Income-Ratio in %

51,2

54,0

Eigenkapital-Quote in % per 31. Dezember

17,4

17,0

Anzahl neuer Leasingverträge in Stück

182.655

159.000



* inkl. Europa Leasing GmbH



"Auch 2016 hat sich unser werthaltiges Geschäftsmodell wieder einmal sehr gut bewährt. So ist es uns gelungen, das Neugeschäft der GRENKE Gruppe in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld um 16 % zu steigern. Damit waren wir weiterhin in der Lage, signifikant stärker zu wachsen als unser Mittelfristziel von mindestens 12 % pro Jahr. Wir erwarten, dass das Neugeschäftsvolumen der GRENKE Gruppe in 2017 die Marke von 2 Mrd. EUR deutlich übersteigen wird.

Für weiteres profitables Wachstum ist und bleibt GRENKE hervorragend positioniert. Nachdem wir den Konzerngewinn im Berichtsjahr um 27,7 % auf 103,2 Mio. EUR steigern und damit die zum Halbjahr angehobene Prognose leicht übertreffen konnten, rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn zwischen 113 und 123 Mio. EUR.", fasst Wolfgang Grenke, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, die Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres zusammen.

Sebastian Hirsch - Mitglied des Vorstands der GRENKE AG - ergänzt: "Die Internationalität unseres Geschäfts betrachten wir als einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Nachdem wir 2016 insgesamt neun neue Standorte eröffnet haben, werden im laufenden Geschäftsjahr weitere Zellteilungen in bestehenden Märkten folgen. Darüber hinaus wollen wir mit unserem Leasingangebot auf dem australischen Kontinent Fuß fassen und unser Factoringangebot in Italien ausrollen. Mit unserer soliden Eigenkapitalbasis und den diversen Refinanzierungsoptionen des Konzerns sind wir bestens aufgestellt, um auch das bevorstehende Wachstum zu attraktiven Konditionen refinanzieren zu können."

Der Finanzbericht des GRENKE Konzerns über das Geschäftsjahr 2016 ist im Internet unter www.grenke.de/finanzberichte abrufbar.

Weitere Informationen erhalten Sie von:



GRENKE AG



Corporate Communications / Investor Relations



Renate Hauss



Neuer Markt 2



76532 Baden-Baden



Telefon: +49 7221 5007-204



E-Mail: investor@grenke.de



Internet: http://www.grenke.de

GRENKE Gruppe

Die GRENKE Gruppe ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.

Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1100 Mitarbeiter.

Die GRENKE AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Die Aktien der GRENKE AG sind an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel GLJ, ISIN DE000A161N30, notiert.

Informationen zur GRENKE AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de

























