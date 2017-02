DGAP-Ad-hoc: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung





08.02.2017





Die KST Beteiligungs AG (KST), an der die Q-Soft Verwaltungs AG mit ca. 35%

beteiligt ist und die das größte Engagement der Q-Soft Verwaltungs AG

darstellt, hat mitgeteilt, dass ihr Gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr

2016 0,50 Mio. Euro (Vorjahr 1,48 Mio. Euro) erreicht hat, wobei die

Vorjahreszahlen der KST vor allem von der Realisierung von Gewinnen aus dem

Abbau einer einzelnen Beteiligung, der zu einem Einmalertrag von mehr als

einer Mio. Euro geführt hatte, geprägt waren. Die KST hat, wie sie weiter

mitteilt, inzwischen mit ihrer gesamten Geschäftstätigkeit auf breiter

Front Fortschritte gemacht, so ist es ihr inzwischen u.a. gelungen, die

aktuellen laufenden Kosten auf annualisierter Basis in den Bereich von

unter 30% des Niveaus des Jahres 2015 zu reduzieren.

Ihren aktuellen inneren Wert pro Aktie gibt die KST Beteiligungs AG mit ca.

EUR 1,53 an. Die KST will für das Geschäftsjahr 2016 erneut eine

(steuerbefreite) Dividende in Höhe von EUR 0,10 pro Aktie ausschütten.

Aufgrund der vor kurzem erfolgten Einführung des § 8d KStG, aus der sich

neue Möglichkeiten hinsichtlich des Erhalts von steuerlich nutzbaren

Verlustvorträgen bei Beteiligungstransaktionen ergeben, wird das Vorhaben

einer Liquidation von der KST Beteiligungs AG nicht mehr weiter verfolgt.

Vielmehr sieht die KST genügenden Spielraum, um im Verlauf des

Geschäftsjahres 2017 eine dieser neuen Situation entsprechende

geschäftliche Ausrichtung zu gestalten.



Gechingen, 08.02.2017

