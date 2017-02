DGAP-Ad-hoc: SolarWorld AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose





SolarWorld AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2016





10.02.2017 / 13:33 CET/CEST





SolarWorld AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2016

Die SolarWorld AG steigerte im Geschäftsjahr 2016 ihre konzernweite

Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 1.375 (2015: 1.159) MW.

Der Konzernumsatz erhöhte sich um 5 Prozent auf 803 (2015: 763) Mio. EUR.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug -26

(2015: 41) Mio. EUR inklusive Rückstellungen in Höhe von 12 Mio. EUR für

Maßnahmen zur Fokussierung der operativen Aktivitäten bis 2019. Das

vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf -99

(2015: -4) Mio. EUR. Hierin enthalten sind nicht cash-relevante

Sondereffekte aus Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen in Höhe von -25

Mio. EUR.

SolarWorld verfügte zum 31. Dezember 2016 über liquide Mittel in Höhe von

88 (31. Dezember 2015: 189) Mio. EUR. Im 4. Quartal 2016 hat sich die

Liquidität im Vergleich zum Vorquartal verbessert (30. September 2016: 84

Mio. EUR).

Die SolarWorld AG wird im Laufe des Jahres 2017 ihre Geschäftsaktivitäten

auf monokristalline Hochleistungsprodukte fokussieren. Dies wird den

Aufwand in Produktion, Vertrieb und Verwaltung deutlich reduzieren und zu

einem Rückgang der Mitarbeiterzahl um rund 400 bei gleichzeitiger

Steigerung der Modulabsatzmenge auf rund 2 Gigawatt bis 2019 führen.

Unter der Annahme, dass der Solarmarkt umkämpft bleibt, aber keine

außergewöhnlichen Preisrückgänge eintreten, rechnet das Unternehmen für das

Jahr 2017 mit einem Anstieg des EBIT gegenüber 2016, wenngleich es noch

negativ bleiben dürfte. Die Absatzmengen sollen im aktuellen Geschäftsjahr

steigen. Der Konzernumsatz 2017 dürfte etwa auf Vorjahresniveau liegen.



Kontakt:

SolarWorld AG



Investor Relations



Tel.-Nr.: 0228/55920-470; Fax-Nr.: 0228/55920-9470,

E-Mail: placement@solarworld.com; Internet: www.solarworld.de/investorrelations

















