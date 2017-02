DGAP-Ad-hoc: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Sonstiges





STADA Arzneimittel AG nimmt Gespräche mit potenziellen Bietern auf





13.02.2017 / 14:19 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Bad Vilbel, 13. Februar 2017 - Der Vorstand der STADA Arzneimittel AG hat

in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, ergebnisoffene Gespräche

mit den beiden potenziellen Bietern für den Erwerb von bis zu 100 Prozent

der Aktien der Gesellschaft aufzunehmen. Die beiden rechtlich

unverbindlichen Interessenbekundungen von Cinven Partners LLP sowie von

Advent International Corporation, mit denen sich der Vorstand bereits seit

einiger Zeit beschäftigt, könnten auf unterschiedliche Weise attraktive

Optionen im Unternehmensinteresse bieten. Der Vorstand ist deshalb in

ergebnisoffene Gespräche eingetreten, in denen die Interessenten ihre

strategischen Konzepte näher erläutern und weitere

Wertsteigerungspotenziale im Hinblick auf einen potenziellen Angebotspreis

bewerten können. STADA wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über

den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.



Kontakt:



STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße 2-

18 / 61118 Bad Vilbel /



Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail:

leslie.iltgen@stada.de



Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.