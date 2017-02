DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Dividende





Bilfinger SE: Neue Konzernstrategie 2020; Steigerung der bereinigten EBITA Marge auf etwa 5 Prozent bis 2020; beabsichtigte Dividendenzahlung für Geschäftsjahr 2016: EUR 1,00; Aktienrückkaufprogramm beabsichtigt





13.02.2017





Der Aufsichtsrat der Bilfinger SE hat heute der vom Vorstand beschlossenen

neuen Strategie 2020 zugestimmt. Kern der neuen Strategie ist das

2-4-6-Konzept: Zwei Geschäftsbereiche, vier Regionen und sechs Industrien.

Die operativen Leistungen sollen in den zwei Geschäftsfeldern Engineering &

Technologies (E&T) sowie Maintenance, Modifications & Operations (MMO)

gebündelt werden. Zukünftig wird Bilfinger sich auf die vier Regionen

Continental Europe, Northwest Europe, North America und Middle East

konzentrieren. Darüber hinaus fokussiert sich Bilfinger auf sechs

Industrien: Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma &

Biopharma, Metallurgie und Zement.

Die Leistung des Konzerns wird 2017 nochmals abnehmen, der organische

Rückgang liegt voraussichtlich im mittleren bis hohen einstelligen

Prozentbereich. Für das bereinigte EBITA erwartet Bilfinger eine weitere

Verbesserung der Marge um rund 100 Basispunkte.

Nach dieser Stabilisierungsphase in 2017 plant Bilfinger bis 2020 ein um

Währungs- und Konsolidierungskreisveränderungen bereinigtes jährliches

durchschnittliches Leistungswachstum um mehr als 5 Prozent sowie eine

bereinigte EBITA Marge von etwa 5 Prozent im Jahr 2020.

Für das Geschäftsjahr 2016 beabsichtigt der Vorstand der Bilfinger SE,

vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, der nächsten

Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 pro

dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen. Des Weiteren beabsichtigt

der Vorstand eine Untergrenze der Dividenden für die folgenden

Geschäftsjahre in Höhe von EUR 1,00 pro dividendenberechtigter Stückaktie

und verfolgt im Übrigen eine nachhaltige Dividendenpolitik, die auf einer

Ausschüttungsquote von 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses

beruht.

Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand, vorbehaltlich der Zustimmung des

Aufsichtsrats, die derzeit von der Bilfinger SE gehaltenen eigenen Aktien

(ca. 1,8 Mio.) abzüglich der für Mitarbeiteraktienprogramme benötigten

Aktien einzuziehen, sowie, nach Neuerteilung der Ermächtigung durch die

diesjährige Hauptversammlung, ein Aktienrückkaufprogramm zu beschließen,

bei dem die Gesellschaft in 2017 und 2018 Aktien im Gegenwert von bis zu

EUR 150 Mio. kauft.















