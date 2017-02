DGAP-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Immobilien





DEUTZ AG: Veräußerung des Standorts Köln-Deutz wird geprüft





14.02.2017 / 18:42 CET/CEST





Im Rahmen der Standortoptimierung konnte die Verlagerung des Standorts

Köln-Deutz, der zuletzt noch für die Fertigung von Motorbauteilen genutzt

wurde, an den Standort Köln-Porz mittlerweile erfolgreich abgeschlossen

werden. Der Standort Köln-Deutz mit einem Areal von rund 160.000 qm ist

Eigentum des DEUTZ-Konzerns und befindet sich derzeit im

Bebauungsplanverfahren. Ziel ist die Entwicklung der Fläche und Schaffung

eines neuen urbanen Stadtquartiers mit hohem Wohnanteil in Nähe des Rheins.

Der Vorstand der DEUTZ AG hat nunmehr den Entschluss gefasst zu prüfen, ob

das Areal bereits zeitnah und vor Abschluss des Bebauungsplanverfahrens

attraktiv veräußert werden kann, und hat in diesem Zusammenhang auch die

Aufnahme von Verkaufsverhandlungen autorisiert.

Sollte dieser Prozess zu einem positiven Ergebnis führen, könnte DEUTZ

hieraus in Abhängigkeit von der jeweiligen vertraglichen Ausgestaltung

zeitnah einen möglichen Einmalgewinn im mittleren bis höheren zweistelligen

Millionen Euro Bereich erzielen.















