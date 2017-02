DGAP-News: OHB SE / Schlagwort(e): Prognose





Bremen, 15. Februar 2017. Der Vorstand der OHB SE (Prime Standard, ISIN:

DE0005936124) gibt anlässlich des heute am Sitz der Gesellschaft in Bremen

stattfindenden Capital Market Days einen Ausblick auf die erwartete

Geschäftsentwicklung des aktuellen Geschäftsjahrs 2017 anhand der drei

steuerungsrelevanten Kennzahlen: Die Gesamtleistung wird voraussichtlich

auf EUR 800 Mio. steigen. Die Erfolgsgröße EBITDA wird in Höhe von EUR 60

Mio. erwartet. Ein Anstieg auf EUR 44 Mio. wird für das EBIT vorhergesehen.



Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2016 der OHB SE wird auf der

kommenden Bilanzpressekonferenz am 21. März 2017 in Bremen und dem sich am

selben Tag anschließenden Analystentreffen in Frankfurt am Main im Detail

erläutert.



