Allianz SE hat ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien mit einem Volumen von

bis zu 3 Milliarden Euro beschlossen. Dieser Beschluss geht zurück auf eine

vorhergehende Ankündigung, für externes Wachstum vorgesehenes und nicht

ausgeschöpftes Budget der Gruppe des Zeitraums 2014 bis 2016 an die

Anteilseigner zurückzugeben. Das Rückkaufprogramm soll am 17. Februar 2017

starten und nicht länger als 12 Monate andauern. Allianz SE wird die

gekauften Aktien einziehen.

Die vollständige Umsetzung des Rückkaufprogramms steht unter der Bedingung

einer nachhaltigen Solvency-II-Quote von über 160 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat haben weiterhin eine Vereinfachung des

Kapitalmanagements der Allianz Gruppe beschlossen. Künftig beabsichtigt die

Allianz, Kapital auf flexible Weise an die Anteilseigner zurückzugeben

anstatt einem starren Ansatz zu folgen. Die Rückzahlung von Eigenkapital an

die Anteilseigner wird nicht länger mit dem ungenutzten Budget für externes

Wachstum und einem Dreijahreszeitraum verbunden.



München, 16. Februar 2017



