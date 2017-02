DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie





Frank D. Masuhr neu im Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG





17.02.2017 / 13:37







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Pressemitteilung



Frank D. Masuhr neu im Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG



Berlin, 17. Februar 2017 - Mit Wirkung zum 10. Februar 2017 wurde Frank D. Masuhr zum Mitglied im Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2017 bestellt. Masuhr folgt auf Alexander Heße, der sein Amt im Jahr 2016 niedergelegt hat.



Zur Person



Frank D. Masuhr (54) ist Diplom-Ingenieur (TU) und lebt in Berlin. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Facility Management sowie der Unternehmensführung von Konzern-, Familien- und Private Equity Gesellschaften. Er war in leitenden Geschäftsführer- und Vorstandspositionen unter anderem bei der Krantz TKT Gruppe, der ALBA Group plc & Co. KG sowie der Dussmann AG & Co. KGaA tätig. Frank D. Masuhr ist Mitbegründer und Managing Partner der Vermont Partners AG, Baar (Schweiz). Weiterhin ist Masuhr stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der ASSMANN Beraten + Planen AG, Berlin.



Der Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG setzt sich folglich aus Michael Zahn (Vorsitzender), Dr. Michael Bütter, Frank D. Masuhr, Dr. Claus Nolting, Elisabeth Talma Stheeman und Helmut Ulrich zusammen.



Kontakt



Christoph Wilhelm



Unternehmenskommunikation



Telefon: +49 30 2470 6355



E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de

Sven Annutsch



Investor Relations



Telefon: +49 30 2470 6089



E-Mail: sven.annutsch@tlg.de







Über die TLG IMMOBILIEN AG



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2016 beliefen sich auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen der Portfoliowert auf EUR 2,24 Mrd. und der EPRA Net Asset Value je Aktie auf EUR 18,49.

























17.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de