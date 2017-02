DGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Immobilien





Der Vorstand der Wacker Neuson SE, München, hat heute beschlossen, das

Interesse potentieller Investoren an einer Immobiliengesellschaft des

Konzerns zu sondieren. Diese Gesellschaft hat eine Option auf ein

Betriebsgrundstück des Konzerns mit einer Grundstücksgröße von ca. 27.000

m2 in München erworben, welches aufgrund des Neubaus eines Forschungs- und

Entwicklungszentrums für Baugeräte in Reichertshofen voraussichtlich ab dem

ersten Quartal 2018 nicht mehr benötigt wird.

Die Wacker Neuson SE geht dabei aufgrund der derzeitigen guten Lage auf dem

Immobilienmarkt in München davon aus, durch eine Transaktion in diesem

Zusammenhang bis zum Ende des Geschäftsjahres 2017 im Konzern einen

einmaligen Ertrag im mittleren zweistelligen Millionen Euro Bereich zu

erzielen.

Zusatzinformationen zur Aktie der Wacker Neuson SE:

ISIN: DE000WACK012



WKN: WACK01



Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland

Ihr Ansprechpartner:



Wacker Neuson SE



Katrin Yvonne Neuffer



Leiterin Unternehmenskommunikation/



Investor Relations



Preußenstraße 41



80809 München



Tel. +49-(0)89-35402-173



katrin.neuffer@wackerneuson.com



www.wackerneusongroup.com















